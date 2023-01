Pétrole et Gaz : GTA a quitté la Chine pour rejoindre le Sénégal

Après une campagne d’essais en mer réussie, l’unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) Greater Tortue Ahmeyim (GTA) a quitté la Chine pour rejoindre le Sénégal et la Mauritanie via Singapour le 20 janvier. L’information a été livrée par Technip Energies.

À en croire un communiqué parvenu à Emedia, le FPSO desservira le site de la phase 1 du projet GTA, à la frontière maritime de la Mauritanie et du Sénégal. « L’unité flottante mesure 270 mètres de long, 54 mètres de large et 31,5 mètres de profondeur. Elle est aussi grande que deux terrains de football et a la même hauteur qu’un immeuble de 10 étages. Le FPSO comprend huit modules de traitement et de production et peut accueillir 140 personnes à bord », souligne le texte. Avant de préciser que « la fonction principale du FPSO est de retirer l’eau, le condensat et de réduire les impuretés dans le flux de gaz avant d’exporter le gaz traité vers l’unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) en Mauritanie et au Sénégal ».

Dans le cadre du contenu local du projet, Technip Energies a fait appel, selon notre source, à des entreprises locales pour l’exécution de certaines parties du projet. Technip Energies intégrera également du personnel local dans les prochaines phases du projet. Des ingénieurs et techniciens locaux, formés tout au long des phases de développement du projet, seront impliqués dans les différentes activités liées à l’amarrage, au raccordement et à la mise en service et au démarrage, en occupant différents postes : pré-mise en service, mise en service, qualité, HSE et logistique.

« Il s’agit d’une étape importante qui démontre notre excellence dans l’exécution des projets avec les plus hauts standards de sécurité et de qualité. Nous tenons à remercier bp et ses partenaires pour leur confiance et nous sommes impatients de poursuivre l’aventure du FPSO GTA avec les prochaines phases du projet qui se dérouleront au Sénégal et en Mauritanie », souligne Marco Villa, Directeur des opérations de Technip Energies qui a remporté un contrat auprès de bp pour l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, l’installation et la mise en service (EPCIC) du FPSO GTA en 2019.

Avec Emedia