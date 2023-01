Des responsables et militants de l’Alliance des Forces de Progrès de Nioro, Kaolack et de Guinguinéo, en conclave à Keur-Socé, dans le département de Kaolack, pour échanger sur l’avenir du parti, ont disqualifié le président Macky Sall pour 2024. Juridiquement et moralement !

Selon le député Aliou Kébé, membre du bureau politique de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP), « la vérité est que Macky Sall ne peut pas et ne doit pas être candidat à l’élection présidentielle de 2024. En tant que député, j’ai voté cette constitution de 2006, avec notamment l’article 27 alinéa 2, qui dit clairement que « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Le « nul » exclut tout. Qu’il fasse un mandat de 1 an plus un autre 50 ans , c’est la même chose; il est fermé à deux », a déclaré l’ancien maire repris par Senego.