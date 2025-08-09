Projet de loi sur la déclaration de patrimoine : Lass Badiane fait deux amendements

Le responsable politique de Grand Yoff et allié du tandem Diomaye/Sonko, Lass Badiane, a salué l’initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, concernant le nouveau projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Toutefois, il a formulé deux amendements destinés à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption.

Le premier amendement porte sur l’intitulé du texte, qui devrait, selon lui, être libellé comme suit : Projet de Loi n°15/2025 sur la déclaration de patrimoine et d’intérêts.

Le second concerne l’article 18 du projet de loi, qui stipule que la procédure de déclaration de patrimoine est confidentielle et soumise au secret professionnel. Lass Badiane plaide pour que toutes les déclarations de patrimoine et d’intérêts des assujettis soient rendues publiques et accessibles sur le site de l’OFNAC, à l’image de la pratique en France avec la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

« Comment peut-on rendre public le patrimoine du président de la République et pas celui des autres ? », interroge-t-il, estimant que la transparence doit concerner l’ensemble des responsables publics. Il rappelle que l’Agenda national Sénégal 2050 prône cette exigence, en cohérence avec la volonté présidentielle de publier les rapports des corps de contrôle.

Pour Lass Badiane, la publicité des déclarations est un principe fondamental de la démocratie, un rempart contre l’arbitraire et un facteur de confiance envers les institutions. Citant Jean-Sylvain Bailly, premier maire de Paris, il souligne : « La publicité de l’action publique est la sauvegarde du peuple ».

L’homme politique conclut en affirmant que dans un État souverain, les actes de tous ceux qui agissent au nom du peuple doivent lui appartenir, dans un esprit de transparence totale.

Voici l’intégralité de sa déclaration :

Je félicite le President de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui a satisfait à ma suggestion concernant le nouveau projet de Loi sur la déclaration de patrimoine.

Néanmoins, j’ai 02 amendements à soumettre.

Le Projet de Loi devrait être:

👉🏿Projet de Loi n°15/2025 sur la déclaration de patrimoine et d’intérêts.

👉🏿Sur l’Article 18: « La procédure de déclaration de patrimoine est confidentielle. Toute personne concourant à sa mise en œuvre est astreinte au secret professionnel… »

Je pense que toutes les déclarations de patrimoine et d’intérêts de tous les assujettis, doivent être rendues publiques et connues du Peuple. Elles doivent visibles sur le site de l’OFNAC comme cela se fait en France avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

*Comment peut-on rendre public le patrimoine du président de la République, Bassirou DIOMAYE FAYE, qui incarne la plus haute Institution de notre pays et ne pas le faire pour les autres ?*

*Au nom de quoi?*

L’Agenda national « Sénégal 2050″, nouveau référentiel des politiques de développement prône la transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques. En effet, en matière de lutte contre la corruption, l’obligation de transparence sous-tend la volonté du Président de la République d’autoriser la publication des rapports de tous les corps de contrôle.

Ce serait en effet tout le sens du mot transparence. Elle s’accommode rarement de la confidentialité. On publie le patrimoine à la prise de fonction et en fin de charge.

« La publicité de l’action publique est la sauvegarde du peuple » énoncée par Jean-Sylvain Bailly à Paris le 13 août 1789, qui fut le premier maire de la commune de Paris.

👉🏿La publicité est un principe fondamental de la démocratie: Elle permet au Peuple d’être informé et de participer activement à la vie publique.

👉🏿Elle est un rempart contre l’arbitraire: En rendant les déclarations de patrimoine publiques et transparentes, on réduit les risques de corruption et de mauvaise gestion;

👉🏿Elle renforce aussi la confiance de Peuple envers ses Institutions : Une administration transparente est une administration digne de confiance

Autrement dit, comme nous avons un peuple souverain, les actes de ses élus, de ses représentants, de ses mandants, de ses gouvernants, de ses fonctionnaires, de tous ceux qui agissent en son nom mais aussi de toutes les organisations et de tous les individus qui interviennent dans l’espace public lui appartiennent.

LASS BADIANE

RESPONSABLE POLITIQUE À GRAND YOFF

ALLIÉ DIOMAYE/SONKO