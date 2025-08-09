Manifs violentes : le ministère de la Justice réagit à la lettre de Pape Abdoulaye Touré

Le ministère de la Justice a officiellement répondu à la lettre ouverte adressée par Pape Abdoulaye Touré au président de la République au sujet des crimes survenus lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Dans une correspondance datée du 1er août 2025, le ministre Ousmane Diagne informe avoir saisi le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar, l’invitant à engager des poursuites.

La lettre ouverte envoyée le 18 juillet 2025 par Pape Abdoulaye Touré, membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité (IZI) et lui-même victime de torture, a été transmise par le ministre Directeur de Cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye aux services compétents du ministère de la Justice. Elle portait sur des demandes de justice au nom des victimes de meurtres, tortures, disparitions forcées et autres traitements inhumains, survenus lors des troubles sociopolitiques ayant marqué le Sénégal entre 2021 et 2024.

Dans sa réponse, le ministre de la Justice informe « qu’un courrier a été adressé au Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar pour lui demander d’initier des poursuites relativement audits faits ».

Pour rappel, l’Initiative Zéro Impunité a déjà entamé une série de consultations avec des organisations de la société civile, notamment le think tank Afrik Jom Center et Amnesty International Sénégal. D’après Pape Abdoulaye Touré, ces rencontres visent à faire toute la lumière sur les crimes graves commis entre mars 2021 et mars 2024, notamment les cas de meurtres, actes de torture, disparitions forcées et traitements inhumains, perpétrés dans un contexte de tensions politiques au Sénégal.