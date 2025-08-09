Fillette de 2 ans défigurée…la tante accuse à tort des chiens errants

Les faits se sont déroulés vendredi 1er août à Berre-l’Étang, dans les Bouches-du-Rhône.

Kaylah, 2 ans, se trouvait dans une propriété de la famille lorsque le chien s’est jeté sur elle et l’a mordue à plusieurs reprises au visage.

La fillette a été transportée dans un hôpital à Marseille. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle est défigurée et toujours hospitalisée.

Au départ, la tante et la cousine de la victime ont fait croire aux policiers que la petite fille avait été attaquée par des chiens errants de type berger allemand.

Mais les enquêteurs ont relevé des incohérences dans leur récit.

Les investigations ont révélé que Kaylah avait été attaquée par un malinois appartenant à la tante et la cousine également marraine de la jeune victime.

L’une des deux est revenue sur sa version lors d’une nouvelle audition. Elle a reconnu que l’accident s’était produit chez elle. L’attaque aurait eu lieu dans un moment d’inattention.

La propriétaire du chien risque des poursuites judiciaires et l’animal pourrait être euthanasié. La mère de Kaylah, quant à elle, s’est dite trahie.

Source : F D