Ils sautent à l’élastique depuis un viaduc…ils s’écrasent contre un arbre

Le drame s’est produit dimanche entre Gometz-le-Châtel et Bures-sur-Yvette, dans l’Essonne.

Deux hommes ont effectué ensemble un saut en élastique non autorisé depuis le viaduc des Fauvettes, situé à 34 mètres de haut.

Les deux individus ont sauté ensemble et en même temps dans le vide avec leur élastique.

Ils ont terminé leur chute en s’écrasant contre un arbre.

L’un d’eux, grièvement blessé, a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier. L’autre, plus légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital pour des examens de contrôle.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.

« C’est la première fois qu’on a un accident de ce type à cet endroit », a déclaré au Parisien, la maire de Gometz-le-Châtel, Lucie Sellem.

Sur ce pont, seule l’escalade est autorisée, a expliqué la maire.

Source : F D