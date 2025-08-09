Ousmane Sonko…Le «carburant»d’une opposition sans destination

Le paysage politique sénégalais est entré dans une nouvelle ère, mais la nouvelle opposition semble avoir du mal à s’y adapter. Alors qu’elle devrait incarner la relève et proposer une vision alternative, elle se retrouve paradoxalement à faire la publicité du nouveau régime, et ce, de manière bien involontaire. La figure centrale de cette dynamique est, sans conteste, l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko. Il est au cœur de toutes les conversations, des attaques et des débats.

Plutôt que de se concentrer sur les questions essentielles qui touchent le quotidien des Sénégalais, la hausse du coût de la vie, l’emploi des jeunes, ou encore la souveraineté économique, l’opposition s’embourbe dans des attaques personnelles et des polémiques. Elle semble incapable de se détacher de la personne d’Ousmane Sonko pour s’attaquer aux politiques du gouvernement qu’il dirige. Cette fixation sur l’homme plutôt que sur ses actes affaiblit la crédibilité de l’opposition.

On se souvient des discussions acharnées autour du voyage d’Ousmane Sonko en Chine, où le fond a été noyé sous un flot de commentaires sur des détails anecdotiques, comme ses choix vestimentaires ou son agenda. Ces tactiques, loin d’affaiblir le pouvoir en place, ne font que braquer les projecteurs sur celui qui est désormais le chef du gouvernement, consolidant son image et son influence dans l’esprit des citoyens. C’est un cadeau inespéré pour le camp présidentiel.

Pendant des années, Ousmane Sonko a su s’imposer en tant qu’opposant de Macky Sall. Il a mis en lumière la gestion des ressources naturelles, la dette publique et les inégalités sociales, des thèmes qui ont résonné profondément avec la population. Cette stratégie de fond, axée sur des propositions concrètes et une critique constructive, est précisément ce que la nouvelle opposition devrait adopter pour gagner en légitimité.

Heureusement, quelques voix s’élèvent pour sauver l’honneur. Des figures comme Thierno Alassane Sall, Thierno Bocoum Tafsir Thioye, Hamidou Anne ou Pape Malick Ndour tentent de ramener le débat vers l’essentiel, de soulever des questions de fond et de proposer des alternatives. Ils incarnent l’espoir d’une opposition plus mature et plus responsable, qui comprend que son rôle n’est pas d’entretenir la polémique, mais de servir de contre-pouvoir efficace au bénéfice de la nation.

Il est clair qu’Ousmane Sonko a laissé une empreinte indélébile. Son nom et ses promesses de rupture continuent de résonner, tant dans les esprits que dans le discours politique. À ce rythme, le pouvoir en place vit dans son ombre, l’opposition maladroite le renforce, et le peuple continue de vivre au rythme de ses espoirs d’un Sénégal libre et meilleur. Il sera difficile de déloger cette figure de l’inconscient collectif.

Les grands hommes d’État, porteurs d’idées novatrices, ne réussissent pas seuls. Ils ont besoin de la contribution, de l’expertise et de l’engagement de tous pour transformer leur vision en un projet national. Ousmane Sonko a, dernièrement, appelé à une participation collective. Ce n’est qu’avec un apport d’idées constructives que le projet de l’actuel gouvernement pourra réellement s’épanouir.

L’heure n’est plus aux attaques superficielles. Le moment est venu de travailler dans le silence et la discrétion, de participer, de s’opposer, de critiquer et de proposer de manière responsable. C’est à travers cette approche que le peuple pourra faire de ce Sénégal non pas le projet d’un seul homme, mais le projet de tous. La politique a suffisamment divisé ce pays !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn