Tchad : 25 ans de prison requis contre l’opposant Succès Masra

Le parquet général tchadien a requis, jeudi 8 août, une peine de 25 ans de prison ferme contre Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, jugé pour des accusations liées à des violences meurtrières survenues dans le sud du pays.

Au deuxième jour d’un procès ouvert la veille devant la chambre criminelle, l’ex-Premier ministre de transition fait face à plusieurs chefs d’inculpation : diffusion de messages à caractère xénophobe et raciste, association de malfaiteurs et assassinats.

Droits dans ses bottes, le principal opposant a rejeté en bloc les accusations, dénonçant une « machination politique » et pointant le non-respect de certaines clauses des accords signés avec le gouvernement en octobre 2023.

Le parquet a également demandé la même peine pour 58 co-accusés, assortie d’une amende globale de 5 milliards de francs CFA au profit de l’État, ainsi que le gel de leurs biens. Neuf autres prévenus pourraient être relaxés faute de preuves.

Succès Masra, arrêté le 16 mai à son domicile de N’Djaména, est accusé d’avoir orchestré les violences de Mandakaou, qui ont causé la mort de 76 personnes. Parmi les éléments à charge figure un enregistrement audio datant de mai 2023, dans lequel il aurait appelé des habitants du sud à prendre les armes.