Sicap Mbao : Un homme arrêté avec deux chèvres mortes destinées à la vente

Le Poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, ce jeudi 7 août 2025 vers 9 heures, à l’arrestation d’un individu surpris en possession de deux chèvres mortes par étouffement, destinées à la vente.

Selon les informations recueillies, l’interpellation est survenue lors d’une patrouille de sécurisation. Les agents ont remarqué un homme circulant à moto “Jakarta” qui, à la hâte, déchargeait deux sacs lourds et suspects. Après vérification, les policiers ont découvert à l’intérieur les carcasses des deux animaux, qui n’avaient pas été abattus selon les règles sanitaires.

Entendu par les enquêteurs, le suspect a déclaré avoir acheté les chèvres pour 60 000 FCFA à un individu non identifié, dans le but de revendre leur viande. Il a été placé en garde à vue tandis que l’enquête se poursuit pour identifier ses complices et déterminer l’origine des animaux.

La police rappelle rester pleinement mobilisée pour la sécurité et la santé publique, invitant la population à signaler tout comportement suspect en appelant gratuitement le 17 ou le 800 00 12 12.