Medza Ndoye : «Le monde ne peut plus attendre un traité…contre la pollution plastique»

Lettre ouverte

Le monde ne peut plus attendre un traité ambitieux et contraignant contre la pollution plastique est urgent

Bargny, Sénégal Août 2025

Alors que les négociateurs du monde entier se réuniront à Genève pour la prochaine session de négociation du traité mondial contre la pollution plastique, nous, citoyens, activistes, scientifiques, jeunes, pêcheurs, agriculteurs, mères, pères, défenseurs de l’environnement, lançons un appel pressant : le monde ne peut plus attendre.

Chaque jour, des milliers de tonnes de plastique sont rejetées dans nos océans, nos rivières, nos sols. Le plastique est partout : dans l’air que nous respirons, dans l’eau que nous buvons, dans le lait maternel, dans le poisson que nous consommons. Ce fléau silencieux menace nos écosystèmes, notre santé et notre avenir commun.

Il est temps d’agir avec courage. Il est temps de dire stop.

À Genève, les États doivent dépasser les intérêts économiques de quelques grandes multinationales pour protéger le vivant. Il ne s’agit pas d’un simple accord de principe, mais d’un traité juridiquement contraignant, avec des objectifs clairs, des calendriers précis, et des sanctions en cas de non-respect.

Nous demandons :

La réduction de la production de plastique vierge à la source, en s’attaquant aux racines du problème.

L’interdiction mondiale des plastiques les plus dangereux et non recyclables.

La justice environnementale pour les populations des pays du Sud, premières victimes de la pollution plastique alors qu’elles en sont les moindres responsables.

Le respect des droits des ramasseurs et recycleurs informels, acteurs clés de la chaîne de gestion des déchets.

Le financement d’une transition juste, vers des alternatives durables, locales, et non toxiques.

Nous le rappelons : le plastique n’est pas un simple déchet, c’est un poison planétaire.

Et chaque retard, chaque compromis mou, est une trahison envers les générations futures.

À Genève, l’humanité joue sa crédibilité. Un traité faible serait un échec historique.

Un traité ambitieux serait une victoire pour la vie.

Témoigner, c’est agir.

Le temps n’est plus aux discours. Il est à la responsabilité.

Pour la planète, pour la santé, pour la dignité, exigeons un traité fort, juste et contraignant. À Genève, en 2025, ne trahissez pas l’espoir.

Medza Ndoye Écologiste entrepreneur social et culturel Président de l’association Crac (Club de Réflexion et d’action citoyenne