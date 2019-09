Les rideaux sont tombés sur les phases nationales de football qui se sont déroulées à Louga. Déjà des voix se lèvent pour réclamer au président de l’Oncav Amadou Kane un bilan de la participation de la mairie de Louga. Khadim Sylla, président du mouvement Horizon 2035 est monté au créneau pour exiger du responsable du mouvement associatif de clarifier l’opinion publique lougatoise »

« Amadou Kane on attend aussi notre plainte parce-qu’on encourage Amar Thiam en tant qu’élu et voix des populations de Louga. On a tous besoin de bilan et de savoir pour l’enveloppe de la commune non cité ». Ajoute Khadim Sylla. Et le natif de la capitale du Ndiambour d’ajouter « Voilà pourquoi nous devons être solidaire autour de l’essentiel ».

« Nulle commune n’est plus intelligente que la nôtre et très accueillante mais, on ne va pas se laisser berner par des gens qui ne veulent pas montrer respect et transparence. Louga ne va pas applaudir, sans chercher toujours à soulever le voile pour savoir. La seule chose que nous voulons connaître à ces phases nationales c’est l’avantages pour notre Commune et un bilan honnête.Nous voulons un bilan et savoir les avantages de Louga sinon on attend d’autres sommations, ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn