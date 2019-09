Les maux de Mbacké : Eau, prostitution et…

Mobilisation eau de Mbacké, un groupe composé de fils de la ville d’ici et d’ailleurs est monté au créneau pour faire bénéficier aux populations d’une eau de qualité. Mais il n’ya pas que le problème d’eau et la commune de Mbacké n’est pas en guerre contre la SDE c’est plutôt des politiciens en quête de crédibilité qui veulent se singulariser sur un faux débat synonyme de batailles perdues d’avance. Par contre tous les dangers qui guettent nos enfants et menacent certaines familles sont connus de tous. Cette prolifération de milieux de perversité et les proxénètes venues d’ailleurs restent sans doute un noble combat pour sauver les progénitures du danger ambulant qui couve depuis bientôt des décennies…

On assiste à une montée en puissance de la débauche avec la prolifération des maisons closes et des débits de boisson alcoolisée alors que c’est formellement interdit. Ce qui est grave dans tout cela, c’est le mutisme des autorités administratives et municipales. Sinon la mairie qui peine à couvrir son budget faute de niche de recettes jouerait plutôt à faire légaliser ces lieux de déperdition de la jeunesse afin de pouvoir récolter des fonds.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn