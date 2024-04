Pierre Goudiaby Atepa rend hommage à Mbaye Sidy Mbaye

Hommage à Mbaye Sidy Mbaye (Par Pierre Goudiaby Atepa)

Une grande voix de notre histoire audiovisuelle vient de se taire. Mbaye Sidy Mbaye nous a quittés, presque sur la pointe des pieds, avec son style, c’est à dire cette élégance discrète qu’il a toujours portée comme un gant et qui appartient aux grands hommes.

Cette voix métallique, qui vous subjuguait, était comme sa marque de fabrique donnant un ton inimitable à son journal parlé, un moment unique de régal des oreilles et du cœur, un modèle inégalable d’élocution et de diction inculqué aux étudiants qui ont eu la chance de bénéficier de sa générosité.

Des plumes plus alertes que la mienne et mieux introduites dans son milieu professionnel décriront sa trajectoire dans le noble métier qui fut le sien. C’est pour cette noblesse qu’il a choisi cette passion, celle d’apprendre aux autres ce qu’ils ne savaient pas la veille et que l’on appelle l’information, celle de fidéliser les auditeurs, de susciter ainsi que de former et d’accompagner des vocations.

Je sais que ses confrères perdent un praticien de l’information à cheval sur les principes, sourcilleux sur l’éthique, intransigeant sur la déontologie qui étaient pour lui une seconde nature. Il m’a fait partager les mêmes vertus en m’honorant de son amitié qui donnait un sens à une fidélité que n’ont jamais ébranlée les vicissitudes de la vie. Nos relations sont presqu’aussi veilles que nous. Elles nous impliquaient naturellement dans la vie de nos familles, même au sens large. Une telle fréquentation vous rend optimiste et vous aide à gagner tous les paris sur l’avenir.

Mbaye Sidy Mbaye était, plus qu’un ami fidèle, un homme sûr comme le sont tous ceux qui disent ce qu’ils font et font ce qu’ils disent. Pour cette de marque dignité jamais démentie, il va me manquer car l’on a toujours besoin de celui qui vous dit, non pas la vérité, mais ce qu’il pense. Il faisait partie de cette catégorie de personnes dont l’espèce se raréfie sur nos latitudes.

Par les professionnels de l’information et de la communication ainsi que par les siens et ses proches, Mbaye Sidy Mbaye doit être honoré, au-delà de la douleur du vide que son absence va créer. Son nom se mêlera à la page heureuse que le journalisme sénégalais et même africain laissera à la postérité. Son œuvre indéfectible fera de lui un des membres de la grande famille de l’information qui créaient l’enthousiasme des auditeurs, captivant leur attention autant que leur adhésion par un traitement professionnel des nouvelles.

Ses étudiants emprunteront avec honneur et dignité le chemin labouré par un formateur. Ils savent ce qu’ils lui doivent mais leur meilleure reconnaissance envers lui serait un exercice sans concession des valeurs qu’il leur aura inculquées avec savoir et pédagogie avec patience et générosité. C’est en cela qu’il pourrait être fier dans sa dernière demeure où tout un pays va l’accompagner dans le recueillement en sachant qu’il a eu une vie digne de regard grâce à une conduite personnelle et professionnelle à laquelle il ne renonça jamais. Dors en paix mon ami, toi le frère que la nature m’a donné.