Plainte de Mame Mbaye Niang : Les choses se compliquent pour Ousmane Sonko

Plus qu’un procès en diffamation, le pouvoir est dans une entreprise d’élimination de Ousmane Sonko de la course à l’élection présidentielle de février 2024. C’est du moins, l’avis de son avocat, Me Ciré Clédor Ly qui a annoncé que le délit de «faux et usage de faux» a été ajouté au dossier du leader de Pastef qui a déclaré sa candidature à cette élection. D’après lui, cette dernière accusation a été retenue expressément pour écarter Ousmane Sonko de la prochaine présidentielle, renseigne Walfnet.

«Je n’ai jamais vu un juge faire perdre à une personne ses droits civiques pour diffamation. En cas de condamnation, la perte de droit civique n’est pas automatique. Et ici, la diffamation est une infraction politique», dit-il dans un entretien accordé à Dakaractu. Avec l’introduction du faux, précise la robe noire, le juge peut enlever à Ousmane Sonko ses droits civiques, avec à la clé une condamnation de 5 ans.

Pour lui, pas de doute, le parquet a voulu corser le dossier de Sonko pour l’empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Car, en cas de condamnation, il pourrait être rattrapé par la loi n°2021-23 du 02 mars 2021 portant code électoral sénégalais en son article 29 et 30. Article L.29.

L’article stipule : «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1° les individus condamnés pour crime ; 2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement».