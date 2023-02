Abdou Mbow savonne l’opposition : « Ils ont un problème avec nos valeurs »

« Ceux qui défient l’autorité des institutions de la République, des chefs religieux et coutumiers, n’ont rien à apporter à l’œuvre d’édification d’une nation. Ils n’ont pas leur place dans la république et ils doivent être combattus avec toute l’énergie requise et la force publique qui sied». Ces propos sont du député Abdou Mbow, par ailleurs porte-parole adjoint de l’Alliance Pour la République (APR). C’était lors d’un point de presse tenu à Thiès, pour se prononcer sur les derniers développements de l’actualité politique dans le pays, notamment avec le procès en diffamation devant le Tribunal Correctionnel de Dakar et la dernière sortie des leaders de l’opposition, explique-t-on dans L’As.

A cette occasion, il n’a pas été tendre avec Ousmane Sonko et Cie, estimant que leur option est de maintenir le pays dans un déluge verbal et dans un semblant de chaos, en attendant le procès. « La violence et les insultes, les comportements vindicatifs n’ont pas leur place au Sénégal où des communautés vivent ensemble depuis la nuit des temps dans l’harmonie, le bienêtre, la bienveillance et la discipline. Les différends entre citoyens, les problèmes entre partis politiques doivent se régler au niveau de la justice qui est seule habilitée à trancher. Rien ni personne ne pourra déroger à ces règles républicaines garantes de l’équité et de la justice, mais aussi de nos devoirs et de nos droits. Tous ceux qui sont animés de la volonté de saborder ces pans entiers de notre héritage national nous trouveront sur leur chemin. Cette fois-ci, c’est le sort du Sénégal qui est en jeu et personne n’acceptera des écarts de comportements et de langages, susceptibles de saborder notre récit national », a-t-il fermement déclaré.

Pour lui, le Sénégal, est aujourd’hui à la croisée des chemins, mais une certaine opposition réunie autour de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ne trouve rien de mieux à faire que de « poursuivre son escalade de violence verbale, de provocation, d’appel à la sédition. Elle montre de jour en jour que son seul programme se limite à l’insulte, à la manipulation des faits et à la délation. En choisissant l’option de la violence frontale à la place des débats d’idées, en s’engageant dans l’appel à la violence à la place du respect des règles du jeu démocratique, elle a fini par conforter l’immense majorité de nos compatriotes et les dignitaires du pays de leur véritable motivation : saper le moral de certains Sénégalais, les plus fragiles, inviter les jeunes à la violence pour ne pas aller répondre à l’appel des tribunaux, pour certains d’entre eux en conflit avec la loi, pour des faits délictueux ».

Pour le député Abdou Mbow, la vérité est qu’ils ne respectent pas nos guides religieux et coutumiers qui invitent tous les jours les Sénégalais à la retenue et à la sérénité dans le débat public. Il s’y ajoute que leur posture de tous les jours laisse clairement apparaître « qu’ils ont un problème avec nos valeurs ancestrales et notre héritage culturel dont la paix et la bienveillance sont le principal ciment ». Après avoir invité les Sénégalais, en particulier la jeunesse, « à ne pas se laisser divertir par des aventuriers de plus en plus guidés par un agenda obscur », le député Abdou Mbow affirme que l’APR et l’ensemble de ses alliés en appellent au président de la République, garant des Institutions, pour engager les forces républicaines à assurer la sécurité des citoyens, le respect et le bon fonctionnement des Institutions. En tout état de cause, a-t-il souligné, «force restera à la loi».