Plan Orsec : Antoine Diome fait le bilan

Le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome et Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’eau et de l’assainissement, ont fait face à la presse, ce vendredi 02 septembre, pour un bilan d’étape de la mise en œuvre du Plan national d’organisation des secours (ORSEC) après son déclenchement le 05 août 2022.

Depuis cette date, les Sapeurs-pompiers sont intervenus sur 194 sites. Les 73 ont été libérés à ce jour et les 121 sont en cours de traitement. Seulement cela ne veut pas dire que ces sites sont hors inondations, selon le ministre de l’intérieur. Antoine Félix Diome note que les sites libérés sont souvent envahis par les eaux du fait de nouvelles pluies ou de la remontée de la nappe phréatique.

“L’État du Sénégal a pris les devants pour faire face aux inondations en multipliant la construction d’ouvrages d’assainissement, mais aussi en pré-positionnant des unités de sapeurs-pompiers avec du matériel de pompage (motopompes et électropompes) dans les zones réputées endémiques. Les équipes sont à pied d’œuvre pour une évacuation rapide des eaux et cela se poursuit. Des hydro-cureurs et de motopompes sont mis à la disposition des autorités territoriales et même souvent directement à la disposition des populations sinistrées, pour une évacuation rapide des eaux. Mais, l’évacuation des eaux de pluies tarde dans certains sites », a relevé le ministre.

Selon toujours le ministre de l’intérieur, l’ONAS a pompé un volume total de 447.734 m3 d’eau par le biais de ses 75 stations de pompage d’eaux pluviales. 4.572 sites ont pu être désinfectés et désinsectisés par le Service national d’hygiène, qui a aussi effectué 642 visites à domiciles et distribué 675 kits d’hygiène aux familles et personnes sinistrées. Le Fonds de solidarité national, quant à lui, a appuyé 348 ménages sinistrés à travers des kits de solidarité composés de riz, d’huile, de sucre, de savon, de ciment, de fer et de tôle en zinc.

Sur un autre registre, le ministre invoque une communication de proximité avec les populations. Ceci leur permet d'être au courant de ce qui se passe ou va se passer et prendre ainsi leur précaution. Il a cité le bulletin météorologique journalier que la cellule de communication du Plan ORSEC met à disposition des concitoyens, dans un langage accessible au grand public et avec des conseils pratiques sur la conduite à tenir relativement à l'occurrence des pluies et à leur intensité.