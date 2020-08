PMD : « On ne verra jamais un virement que me lie à la Russie »

Papa Massata Diack (PMD) se dit serein en attendant le verdict de la justice française, le 16 septembre, dans l’affaire Lamine Diack pour laquelle il risque jusqu’à cinq ans de prison et 500 mille euros d’amendes. Invité dans l’émision Jury du dimanche, il est sûr qu’on ne verra jamais un virement que le lie à la Russie.

« Au vu des faits fournis par la justice française, je n’ai aucune raison de penser à une condamnation. Où sont les preuves ? On dit que j’ai reçu un financement d’un million 500 mille euros de la Russie pour les activités politiques de mon père. Jusqu’à l’extinction du soleil on ne verra jamais un virement que me lie à la Russie. Il n’y a aucune preuve de virement bancaire venant d’athlètes russes pour dissimuler des cas de dopage. Je suis très confiant, et c’est la raison pour laquelle je sors pour le dire », a-t-il répondu, sur les ondes de la Iradio.