Pogba a fait son choix…il a trouvé un club

Désireux de quitter Manchester United, Paul Pogba souhaiterait rejoindre le Real Madrid.

Cette fois, Paul Pogba devrait avoir gain de cause. Alors qu’il avait clairement exprimé ses envies d’ailleurs l’été dernier, le champion du monde avait finalement dû rester à Manchester. La Juventus Turin et le Real Madrid, qui avaient tous les deux tenté de le recruter, s’étaient heurtés à l’intransigeance des dirigeants mancuniens, qui ne voulaient pas entendre parler d’un départ à moins de 150 millions d’euros. Les Red Devils devraient se montrer autrement plus conciliants l’été prochain. La faute à la situation contractuelle de l’ancien Havrais, lié à Manchester United jusqu’en juin 2021. À un an de la fin de son contrat, les Mancuniens devront revoir leurs prétentions financières à la baisse au risque de voir leur joueur vedette partir gratuitement l’été suivant.

À moins d’un improbable rebondissement, Paul Pogba devrait donc une nouvelle fois quitter Manchester United, huit ans après son départ, libre, vers la Juventus Turin. Et une fois encore, la Vieille Dame pourrait bien de nouveau accueillir le natif de Lagny-sur-Marne. C’est en tout cas le souhait des dirigeants et joueurs piémontais, parmi lesquels Cristiano Ronaldo. Mais à en croire Sky Sports, Turin ne serait pas la première option du Français, qui privilégierait en effet un transfert vers le Real Madrid. Le joueur champion du monde en 2018 n’est pas sans savoir que Zinedine Zidane en a fait l’une des priorités de son recrutement depuis plusieurs mois. Pour autant, Paul Pogba pourrait bien devoir passer son tour. La faute à la probable arrivée de Donny van de Beek.

À en croire la presse néerlandaise, le transfert du milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam l’été prochain serait d’ores et déjà bouclé, les dirigeants madrilènes ayant achevé de convaincre les Lanciers moyennant une indemnité de transfert fixée à 55 millions d’euros. Reste à savoir dès lors si les Merengue sont prêts à débourser 100 millions d’euros supplémentaires alors qu’ils devront peut-être casser leur tirelire pour attirer Kylian Mbappé, la vraie priorité des Madrilènes.