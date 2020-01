L’UEFA aurait truqué son équipe-type 2019

Ça fait tâche.

Les résultats de la consultation visant à élire le meilleur onze de l’année 2019 ont été dévoilés ce mercredi. Au total, plus de deux millions de vote ont été comptabilisés. Dans ce onze, on retrouve logiquement des pensionnaires de Liverpool, comme Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson ou Mané, tous vainqueurs de la dernière Ligue des Champions et bien partis pour remporter le titre de Premier League cette année.

Mais il y a un mais. Selon le Daily Mail, l’instance européenne aurait modifié sa formation, la faisant passer d’un 4-4-2 plutôt classique à un plus surprenant 4-2-4, dans le but de faire apparaître un certain Cristiano Ronaldo. Alors que, selon le quotidien anglais, N’Golo Kanté était davantage plébiscité. Le Portugais aurait en réalité terminé 4e du classement, derrière Messi, Mané et Lewandoski, au classement des attaquants.