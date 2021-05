Point E : Un fœtus retrouvé en état de décomposition dans un Ndiaga Ndiaye

Un fœtus en état de décomposition, mis dans des sachets en plastique, a été découvert, ce jeudi, vers 13 heures dans un car Ndiaga Ndiaye qui fait la navette entre Bountou-Pikine et l’Université Cheikh Anta de Dakar (UCAD). C’est le chauffeur du véhicule lui-même qui a fait la découverte avant d’alerter les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de Point E qui, sans perdre de temps, se sont déplacés dare-dare sur les lieux pour constater l’horreur avant de recueillir la déposition du chauffeur.

Revenant sur les faits, il a révélé, devant les enquêteurs du commissariat de Point E, avoir commencé la navette Bountou-Pikine-UCAD vers 5 heures du matin. Il dit avoir fait ce trajet trois fois. Arrivé à l’Ucad vers 10 heures, il s’est alors inscrit sur la liste en attendant son tour pour, dit-il, retourner vers Pikine. Et, c’est vers 13h qu’il a commencé à embarquer. Sur ces entrefaites, il a ouvert la porte du véhicule pour permettre aux voyageurs de s’installer. C’est à partir de cet instant qu’il aperçut derrière son siège le sachet en plastique. Il a pensé que c’est l’un des clients qui avait oublié ses bagages dans le véhicule. Il décide quand même de jeter un coup d’œil dans le sachet pour en savoir davantage. Et, c’était l’horreur ! Il a trouvé dans le sachet un bébé en état de décomposition qui avait commencé à dégager une odeur fétide. Il lance le sachet et détale tel un lapin poursuivi par un chasseur. Sa direction : le commissariat de point E où il a raconté sa mésaventure. Une enquête a été ouverte par les enquêteurs pour mettre la main sur l’auteure de cet acte qui aurait accouché récemment. Mieux, on soupçonne que cette dernière aurait pris le car dans la banlieue de Pikine avant d’y déposer le corps sans vie du bébé. Lequel a été acheminé par les éléments des sapeurs-pompiers dans une structure sanitaire de la place, renseigne Emedia.