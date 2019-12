Policiers déguisés en Baye Fall : « c’est une provocation risquée » … (Commissaire Boubacar Sadio)

L’accoutrement des policiers, en civil, lors de la manifestation du collectif « Nio Lank », vendredi dernier, alimente toujours les polémiques. Selon l’ancien directeur adjoint de la police, Boubacar Sadio, « dans un travail de maintien de l’ordre, ce n’est pas indiqué et c’est même risqué pour les policiers qui doivent être reconnus par les manifestants ».

Selon le commissaire qui a réagi sur les ondes de la RFM, « dans la mission de maintien de l’ordre, la transparence est requise » et « il ne s’agit pas de privilégier la répression, mais plutôt la prévention ».

Et toujours selon lui, « il s’agit de trouver un équilibre entre l’ordre établi et le désordre acceptable. Et les policiers doivent aussi savoir que dans le cadre d’une mission, les manifestants ne sont des ennemis, mais juste des adversaires ».