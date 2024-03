Pollution de l’air en Afrique : Voici les principales causes (rapport)

POLLUTION DE L’AIR EN AFRIQUE : LES PRINCIPAUX COUPABLES DÉMASQUÉS

L’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud sont devenus les principaux pollueurs de l’air en Afrique, ce qui a de graves conséquences sur la santé de la population et exacerbe les effets du changement climatique, comme le révèle un rapport conjoint de Greenpeace Afrique et Greenpeace MENA.

Intitulé « Pollution de l’air en Afrique: les principaux coupables démasqués« , le rapport étudie les principales sources humaines de pollution de l’air en Afrique, en se concentrant sur les principaux secteurs industriels et économiques, y compris l’industrie des combustibles fossiles. La pollution de l’air est responsable de 6,7 millions de décès chaque année.

Le Dr Aidan Farrow, chercheur principal aux laboratoires de recherche de Greenpeace, a déclaré : « Dans de nombreuses régions d’Afrique, le manque de surveillance de la qualité de l’air a permis à la pollution de rester cachée. Cependant, il existe de nombreuses preuves que les nations africaines sont confrontées à une grave crise de santé publique due à la pollution de l’air. Les causes intrinsèques de cette crise sont les émetteurs de polluants atmosphériques. Les données fournies par les satellites, et même les ventes de carburant dans chaque pays, permettent aux scientifiques d’étudier les sources d’émission. Ces données indiquent les points chauds les plus importants, les plus grandes contributions à la pollution et les personnes qui en sont responsables. Les données sont claires : des régions comme Mpumalanga, en Afrique du Sud, où la combustion du charbon pour la production d’électricité est une industrie majeure, se distinguent vraiment.”

L’Afrique abrite certains des pires points chauds du monde en matière de dioxyde d’azote et de dioxyde de soufre, qui sont principalement liés aux centrales thermiques. Eskom, une entreprise publique dont le gouvernement sud-africain est l’unique actionnaire, exploite un grand nombre des centrales les plus polluantes d’Afrique du Sud.

Principales conclusions du rapport :

L’exposition à la pollution atmosphérique est le deuxième facteur de risque de décès en Afrique (HEI 2022), et le respect des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé pourrait se traduire par des gains significatifs en termes d’espérance de vie.

Les émissions de polluants sont à l’origine d’un nombre considérable de décès prématurés en Afrique. L’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud affichent régulièrement une charge de morbidité importante, la mortalité la plus élevée étant liée à la pollution atmosphérique due aux combustibles fossiles dans ces pays.

Six des dix plus grands points chauds d’émission de NO2 au monde se trouvent en Afrique, tous en Afrique du Sud.

Deux des dix plus grands points chauds d’émission de SO2 identifiés dans le monde se trouvent en Afrique du Sud.

Sur les dix plus grandes sources ponctuelles de SO2 identifiées en Afrique, neuf sont des centrales thermiques et une est liée à un complexe de fonderie au Mali. Quatre de ces centrales sont situées en Afrique du Sud et appartiennent à ESKOM, deux au Maroc et en Égypte, et une au Zimbabwe.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’exposition à la pollution atmosphérique, notamment au dioxyde d’azote et au dioxyde de soufre, peut entraîner des problèmes de santé à court et à long terme. Il s’agit notamment de maladies cardiaques et pulmonaires, de problèmes de grossesse, de problèmes rénaux et de cancers.

Si les lignes directrices de l’OMS en matière de qualité de l’air avaient été respectées en 2021, l’espérance de vie aurait pu être améliorée de 2,9 ans pour la République démocratique du Congo, de 2,7 ans pour le Rwanda, de 1,8 an pour le Lesotho, de 1,8 an pour le Nigeria et de 1,3 an pour l’Égypte.

« Nous appelons d’urgence les gouvernements d’Afrique du Nord à adopter les recommandations du rapport, en particulier l’installation de moniteurs de qualité de l’air et la garantie d’un accès aux données en temps réel. Cette approche proactive permettra aux communautés concernées de s’adresser à leurs gouvernements pour qu’ils agissent, de prendre en charge leur bien-être, de prendre des décisions éclairées et de travailler collectivement à la création d’environnements plus propres et plus sains », souligne Sarra Ben Abdallah, chargée de campagne de Greenpeace pour la région MENA.

La plupart des causes de la pollution de l’air, telles que la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, sont également des sources d’émissions de gaz à effet de serre. Les politiques visant à réduire la pollution de l’air offrent donc une stratégie gagnant-gagnant pour le climat et la santé.

« Pendant trop longtemps, les habitants de Mpumalanga ont porté le fardeau de la dépendance de l’Afrique du Sud à l’égard du charbon, non seulement dans l’air qu’ils respirent, mais aussi dans les opportunités qui leur sont refusées. La pollution provenant des usines de charbon, telles que celles exploitées par Sasol dans notre région, a non seulement terni notre santé, entraînant des échecs aux examens de santé et des maladies chroniques, mais elle a également assombri notre avenir, nous laissant sans emploi car les entreprises choisissent d’embaucher à l’extérieur en invoquant notre « inaptitude » au travail. Ce rapport de Greenpeace met en lumière notre lutte, en établissant un lien entre chaque bouffée d’air pollué et l’injustice systémique qui alimente le chômage et les disparités en matière de santé à Secunda », a déclaré Fana Sibanyoni, une militante de la région de Mpumalanga.

Le rapport présente des recommandations pour résoudre le problème critique de la pollution de l’air en Afrique, en soulignant la nécessité d’investir dans les technologies propres, en particulier dans le secteur de l’énergie. Les institutions internationales ont une responsabilité importante dans le développement durable du continent africain.