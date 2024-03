Joe Biden (aussi) félicite Bassirou Diomaye Faye

Le président américain Joe Biden a félicité Bassirou Diomaye Faye pour son élection, adressant en même temps ses vœux ”les plus chaleureux au peuple sénégalais, qui a démontré que le droit de vote ”reste le seuil de liberté de la démocratie’’.

‘’Je félicite Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme prochain président de la République du Sénégal. J’adresse mes vœux les plus chaleureux au peuple sénégalais, qui a démontré que le droit de vote – et le fait que ce vote soit pris en compte – reste le seuil de liberté de la démocratie’’, a dit M. Biden dont le message de félicitation a été retranscrit sur le compte X de l’ambassade américaine à Dakar.

Il a souligné que ‘’depuis plus de six décennies, le Sénégal et les États-Unis ont approfondi leur partenariat, notamment en s’unissant pour lutter contre le terrorisme, s’attaquer à l’insécurité alimentaire, combattre la crise climatique, lutter contre la corruption et veiller à ce que la démocratie profite à l’ensemble de nos concitoyens’’.

‘’Dans les années à venir, je me réjouis à l’idée de renforcer encore ces liens, pendant que nous continuons à travailler ensemble pour forger un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous”, a-t-il conclu.

APS