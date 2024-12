Pour une amoureuse virtuelle…il étouffe sa femme

Richard Schamber, 55 ans, a comparu devant la cour d’assises de Melun pour le meurtre de sa compagne Irène Rodrigues.

Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021 à Meaux, en Seine-et-Marne. Après 25 ans de relation, l’accusé avait étranglé et étouffé sa femme, âgée de 59 ans, avec un oreiller, puis, après l’avoir habillée, il avait jeté son corps dans la Marne.

Il aurait commis ce crime pour Chantal, une amoureuse virtuelle avec qui il tchattait depuis septembre 2021 via Telegram et qui lui envoyait des photos dénudées. Une heure plus tard, il avait retiré 450 euros avec la carte bancaire d’Irène et avait envoyé la somme par mandat à Chantal, même si l’accusé a reconnu avoir des doutes sur son existence réelle.

Puis il avait envoyé des textos à son fils Adrien et à une des sœurs de la victime en se faisant passer pour Irène, afin de faire croire qu’elle était encore vivante. Richard Schamber a été condamné vendredi à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Seine-et-Marne.

