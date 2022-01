Pr Kitane : « Macky, un cerveau nazi dans la tête d’un président africain »

Révélation du discours de fin d’année : Macky, un cerveau nazi dans la tête d’un président africain

Les grands dictateurs ont deux caractéristiques liées.

La première est la grandiloquence, le gigantisme : Mobutu avait construit un site de lancement de fusée dans les années 80 ! Hitler faisait tomber en transe des Allemands. Macky se gargarise avec le fameux TER et prétend qu’il va résoudre le problème de la mobilité à Dakar. Gros mensonge : l’impasse de la mobilité à Dakar est accentuée par la concentration à Dakar de tous les services et des activités économiques essentielles. Au lieu de créer une nouvelle ville à l’intérieur du pays et de développer les régions de l’intérieur, il nous a sorti Diamniadio, une véritable pierre dans la gorge du Cap-Vert. En créant cette ville, Macky a augmenté les problèmes de la mobilité à Dakar : les services et les usines qui y sont implantés mobilisent de la main-d’œuvre et beaucoup de travailleurs qualifiés qui y vont chaque jour. L’élargissement de l’autoroute avant d’engager celles de Saint-Louis et de Mbour aurait considérablement réduit les bouchons sur ce tronçon, mais Macky est mégalomane comme tous les autocrates. Créer des stades à Diamniadio alors que Thiès Mbour, Kaolack pouvaient les abriter, c’est manquer de vision en ce qui concerne la décongestion de Dakar. Diamniadio est un scandale à la fois politique, économique, écologique et sociologique. Macky a créé Diamniadio et le Ter pour sa propre gloire, pas pour le progrès économique et social du Sénégal. Une vision qui s’arrête à Diamniadio n’est pas apte pour développer le Sénégal. Le BRT, projet de Wade, aurait pu régler plus efficacement le problème de la mobilité à Dakar si l’autoroute était élargie, mais Macky voit partout son Moi. Réhabiliter le chemin de fer et l’amener à Ziguinchor était plus structurant pour l’économie nationale, mais Macky ne s’occupe que du scintillement de son pauvre Moi.

La deuxième chose est le déni de réalité. Macky a royalement ignoré dans son discours les problèmes les plus cruciaux du pays. Rien sur la crise que vit présentement l’école, rien sur la justice, rien sur les détournement devenus endémiques à cause de l’impunité, rien sur la baisse des récoltes d’arachide et de cultures vivrières (risque de famine dans certains zones du pays selon la FAO), rien sur les graves évènements du mois de mars…. Macky Sall joue à cache-cache avec nous sur l’état de notre démocratie qu’il a domptée et confisquée. Par sa justice, il a pris en otage les plus grands leaders politiques de ce pays alors que les gens de son parti viennent de prouver à la face du monde qu’ils sont les champions du monde en matière de mal gouvernance. Macky n’a même pas daigné rassurer les Sénégalais qu’il ne protégera pas les délinquants mêlés ou auteurs de trafics de devise, de passeports diplomatiques, etc.

Alassane K. KITANE