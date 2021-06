Préparation du Grand Carnaval de Dakar : Les acteurs lancent un appel au Chef de l’Etat

La deuxième édition du Grand Carnaval de Dakar, qui valorise la diversité culturelle, aura lieu du 26 au 28 novembre 2021. Cette seconde édition a pour thème « Contes et légendes du Sénégal et d’ailleurs » et se fera en partenariat avec Keur Leyti. Les artisans, acteurs touristiques et la culturels des 14 régions vont y participer.

Selon Fatou Kassé Sarr, « le Grand Carnaval de Dakar est un événement annuel, toutefois, l’édition 2020 a été reportée à cause de la pandémie. Cette dernière nous a permis de peaufiner notre approche et d’apporter quelques innovations », a déclaré la Directrice Générale de Labell’Com.

Une tournée régionale à l’intérieur du Pays a été organisée. Durant la tournée tous les acteurs culturels réunis autour des directeurs de centre culturels régionaux ont été rencontrés pour préparer l’évènement. Des partenariats avec des associations telles que : la Maison des Cultures Urbaines, la Confédération des Artisans et des Maîtres d’Apprentissage du Sénégal, la Fédération des Chefs Cuisiniers du Sénégal et la Fédération des Syndicats d’Initiatives ont été noués pour le bon déroulement de cet évènement.

« Nous avons des partenaires qui nous ont accompagnés alors que nous en étions encore au stade de projet. Il s’agit du Ministère du Tourisme, du Ministère des Collectivités territoriales, du Ministère de la Culture, du Ministère de l’Artisanat, la Ville de Dakar et l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique », a déclaré la promotrice de l’évènement lors d’un face à face avec la presse ce mercredi.

« Le succès de la première édition et les perspectives qui se dégagent d’un événement de ce type ont incité certains partenaires de signer des conventions d’accompagnement de 3 ans avec la Ville de Dakar et avec l’ASPT », rajoute-t-elle.

Cet évènement est d’une grande portée culturelle raison pour laquelle, elle lance « un appel au chef de l’Etat, au Ministère de la Culture pour qu’ils s’engagent encore plus fortement à leurs côtés ».

Fatou Boundaw Manga (Stagiaire) pour Xibaaru