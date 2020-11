Près de 100 migrants morts au large des côtes libyennes…

Le bateau transportait plus de 120 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Quarante-sept survivants ont été ramenés à terre par la garde côtière et les pêcheurs. Trente-et-un corps ont été retrouvés alors que la recherche des victimes se poursuit.

« Secourues par les pêcheurs locaux, elles étaient sous le choc et terrifiées, elles ont vu des êtres chers disparaître sous les vagues, mourir sous leurs yeux », selon Msf.

Mercredi, un naufrage avait déjà coûté la vie à un bébé de six mois. Les équipes de l’Open Arms – le seul navire humanitaire en mer – qui avaient réussi à le sortir de l’eau, n’ont pas pu le réanimer. Depuis le début de l’année, au moins 900 personnes se sont noyées en Méditerranée en essayant d’atteindre les côtes européennes, selon l’Oim.

« La perte de plus en plus importante de vies humaines en Méditerranée est une manifestation de l’incapacité des États à prendre des mesures décisives pour redéployer des capacités de recherche et de sauvetage indispensables sur la route maritime la plus meurtrière du monde », a déclaré Federico Soda, chef de l’Oim en Libye.