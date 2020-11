Le budget 2021 du ministère de la Jeunesse en hausse…

Le budget du Ministère de la Jeunesse a connu une hausse de deux milliards, Six cent quatre vingt sept millions, Cinq cent quatre vingt neuf mille, Huit cent six (2 687 589 806) Francs CFA en valeur absolue, et 18,1% en valeur relative, comparativement à l’exercice 2020.

Cette hausse concerne principalement le Programme 1 «Education à la Citoyenneté et Promotion du Volontariat» où sont logés les crédits destinés à l’édification des «Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté » (MJC) prévues dans les 45 départements du pays et qui constituent l’une des mesures-phares du Programme PSE Priorité Jeunesse.

Les parlementaires très satisfaits de l’engagement de Madame le Ministre, selon le Groupe d’information Républicain (GIR), ont plaidé pour que son département soit doté de moyens conséquents, afin de répondre plus efficacement aux préoccupations des jeunes. Ils demandent également à Monsieur le Président de la République de loger la DER au niveau du Ministère de la Jeunesse.