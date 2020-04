Président Macky SALL, l’Afrique est fière de vous !

Excellence, Monsieur le Président

Votre appel à l’annulation de la dette publique de l’Afrique en cette période de crise sanitaire due au COVID19 est un acte courageux !

Excellence, Monsieur le président,

vous aurez pu plaider pour le Sénégal seulement mais vous avez plaidé pour toute l’Afrique. Votre leadership continental sagement incarné, vous donne le droit de plaider pour l’ensemble du continent africain.

En effet, je suis convaincu que c’est grâce à des leaders comme vous que l’Afrique parviendra à parler d’une seule voix aux bailleurs de fonds, qui je suis sûr ne resterons pas insensible. Ainsi, l’impulsion continentale donnée à votre appel par vos pairs lors de votre réunion en visioconférence, nous donne milles et une raisons d’espérer que la dette publique de l’Afrique sera annulée. Elle sera annulée parce que tout simplement, si l’Afrique ne payait pas les intérêts et tranches d’amortissement de la dette, le système financier mondial ne s’effondrerait pas. Par contre, certains de nos pays courent le risque d’un effondrement brutal de leurs systèmes économique et politique en tentant d’honorer leur engagement financier durant cette crise sanitaire mondiale.

Cette crise sanitaire compromet durablement nos efforts pour le développement économique et social, cependant, je pense que l’Afrique sortira certes meurtrie, traumatisée, transformée, mais peut-être plus mûre, plus adulte, plus consciente qu’avant.

Mamadou NIANG, COJER NATIONALE