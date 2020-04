El Hadj Ndiaye: « Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie est le plus affecté par le coronavirus »

El Hadj Ndiaye, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et casinos du Sénégal (SNTHRCBS)

« La situation liée au coronavirus nous recommande d’être vigilants en tant que syndicalistes »

Le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration des cafés et casinos du Sénégal (SNTHRCBS) affilié à la CNTS/FC, El Hadj Ndiaye est un homme qui ne baisse jamais les bras. El Hadj Ndiaye qui a toujours appelé chacun à la responsabilité, se veut ferme cependant. Pour lui, les patrons du secteur de l’hôtellerie doivent respecter les directives du Chef de l’Etat pour que les droits des travailleurs soient respectés dans ce contexte de guerre contre le coronavirus. El Hadj Ndiaye est conscient que c’est l’hôtellerie qui est le secteur le plus affecté par la guerre contre la pandémie.

Monsieur le secrétaire général, le Sénégal se trouve depuis un mois confronté à lutter contre le coronavirus. Les frontières se trouvent en ce moment fermées, ce qui affecte le secteur de l’hôtellerie. Quelle analyse, faites-vous de la situation ?

La situation est plus que catastrophique sur le plan économique et social. Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie est celui qui se trouve le plus affecté par cette pandémie du coronavirus. Les hôtels sont en train de fermer leurs portes, car vides de leurs occupants, depuis que les autorités ont pris la décision fort pertinente de fermer toutes nos frontières et, que les pays émetteurs ont rapatrié du Sénégal, tous leurs ressortissants qui étaient venus séjourner chez nous. Aujourd’hui, tous les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration sont mis en chômage technique. Néanmoins, le Président de la République a pris des mesures fortes pour leur venir en aide. Des mesures qui viennent soulager les travailleurs. Nous invitons les patrons des hôtels qui ferment de respecter les décisions du Chef de l’Etat, et d’accepter de verser aux travailleurs mis en chômage technique, les 70% de leurs salaires. Face à la situation de pandémie, les travailleurs ne doivent pas être laissés à eux-mêmes. Il nous faut même savoir que c’est dans l’unité, que nous vaincrons l’ennemi qui se trouve un des plus dangereux auquel le monde a été jusqu’ici confronté.

Le Président de la République Macky Sall a même pris des mesures d’accompagnement pour secourir les hôteliers. Comment l’analysez-vous ?

Ce sont des mesures fortes que nous apprécions à leur juste valeur. Dès le début de la crise, les premières mesures prises en faveur du monde en travail par le Chef de l’Etat Macky Sall, l’ont été en direction du secteur de l’hôtellerie. Sa première ordonnance a été de protéger le secteur de l’hôtellerie, tout en demandant que les emplois des travailleurs soient préservés. Nous saluons les efforts faits en ce sens par le patronat avec à sa tête le Président Racine Sy qui a demandé à ce que les directives du Chef de l’Etat soient appliquées.

Pour une gestion transparente de l’enveloppe destinée au secteur de l’hôtellerie pour lui venir au secours comme annoncée par le Chef de l’Etat, pensez-vous que les travailleurs doivent être impliqués dans la gestion de ce fonds. Quelle mesure, préconisez-vous ?

Dans le cadre des fonds de « Force Covid-19 », le Président de la République effectivement, a demandé à ce qu’une ligne soit accordée pour aider les hôtels fortement impactés par la situation. Nous comptons à ce propos sur le ministère du Tourisme et des Transports aériens pour notre implication dans la gestion de ce fonds qui doit se faire de manière transparente.

Ne craignez-vous pas que des patrons profitent de la situation pour après, fermer définitivement leurs hôtels surtout pour ceux qui déjà avant le coronavirus, disaient être en difficulté ? Avez-vous préparé la riposte dans pareils cas ?

Evidemment, nous le craignons. La situation recommande que nous soyons vigilants, en tant que syndicalistes. Le Président de la République a pris des mesures, il vient même d’abroger des articles du Code du travail pour mieux protéger les travailleurs par rapport à la situation. Ne soyons cependant pas tout à fait pessimistes. Car, nous voyons certains patrons d’hôtels qui se comportent en véritables responsables et qui ont le sens de la citoyenneté. Et, j’invite les patrons de l’hôtellerie à suivre le bel exemple offert par les propriétaires du Terrou-Bi qui ont contribué à hauteur de 30 700 000 FCFA dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Dans les hôtels qui ont décidé de fermer temporairement leurs portes. Etes-vous impliqués dans les négociations afin que le personnel en chômage technique puisse percevoir durant toute la période, le salaire mensuel qui doit lui être alloué durant toute la période y allant ?

Naturellement, nous sommes jusqu’ici impliqués, dans toutes les négociations de chômage technique. Nous pensons que c’est notre devoir, en tant que syndicalistes d’être constamment aux côtés des travailleurs, de ne jamais baisser la garde, de rester toujours vigilants. Le moment est grave, la plupart des travailleurs sont désemparés, à nous de les épauler, et qu’ils sentent partout où ils trouvent, nous veillons à la préservation, et la consolidation de leurs acquis. Avant la crise, notre syndicat en compagnie d’autres, avions déjà signé des accords intéressants, allant dans le sens du renforcement du bien-être des travailleurs avec le patronat de l’hôtellerie dirigé par le Président Mamadou Racine Sy. Nous gardons toujours à l’œil, qu’en notre qualité de syndicat responsable, il nous faut appliquer les décisions prises par les autorités et qui vont dans le sens du renforcement des droits des travailleurs.