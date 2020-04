Kédougou Covid-19 : 300 litres d’eau de javel de PMC pour le District sanitaire…

Ce jeudi 9 avril 2020, la société Petowal Mining Company (PMC) a doté le district sanitaire de Kédougou de 300 litres d’eau de javel, un désinfectant indispensable dans la riposte contre le coronavirus.

En procédant à la première cérémonie de remise d’équipements de protection individuelle (EPI), de thermo flashs, de solutions hydro alcooliques, de gants…) au district sanitaire de Kédougou dans le cadre de la riposte contre le coronavirus dans le département de Kédougou, PMC promettait d’injecter dans cette structure un montant de 18 230 000 FCFA.

C’est pour la troisième fois consécutive que le District sanitaire de Kédougou bénéficie de l’appui de PMC dans le cadre de la riposte contre le coronavirus dans le département de Kédougou.

« Nous revenons encore pour appuyer le district sanitaire par rapport à la lutte contre cette pandémie qui est en train de faire des ravages partout dans le monde. Fort heureusement jusqu’à ce jour, Kédougou n’a enregistré aucun cas. Néanmoins, nous tenons à vous appuyer pour renouer notre franche collaboration, pour éradiquer ce fléau qui sévit un peu partout dans le monde. Nous souhaiterions que Kédougou soit un modèle partout dans le monde par rapport à la sensibilisation afin que le COVID-19 ne puisse même pas sévir dans cette région qui nous chère. Kédougou est notre région à tous » a confié M James Kaba, le représentant du Directeur de la société PMC.

PMC a fait un bon choix en mettant à la disposition du district sanitaire de Kédougou une importante quantité d’eau de javel, liquide indispensable dans le milieu médical surtout en cette période de pandémie du COVID-19

« Le Coronavirus (COVID-19) est une maladie qui n’a pas de traitement et pas encore de vaccin. Tout ce l’on peut faire actuellement c’est la sensibilisation et les mesures préventives. Et pour les mesures préventives, il n’y a que les moyens de désinfection et les moyens de protection. Parmi les moyens de désinfection, il y a l’eau de javel, les solutions hydro alcooliques, les savons. Donc, si nous recevons aujourd’hui ce lot d’eau de javel, nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter la société PMC pour ce geste magnifique » a témoigné Docteur Sérigne Modou Faye, Médecin-chef adjoint au District sanitaire de Kédougou

Ce soutien de PMC a été salué à sa juste valeur par le représentant de la communauté

« La santé est une compétence transférée. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Nous nous réjouissons de l’acte posé par la société PMC. Les acteurs de la santé seuls ne peuvent pas régler tous les problèmes de ce secteur. Nous remercions PMC au nom de la communauté » a souligné M Seyni Keita, le président du comité de Développement Sanitaire du centre de santé de Kédougou

A la société PMC reste très attachée au respect de ses obligations dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)

« Il y a des sociétés qui sont là et qui comprennent la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).En aucun cas Kédougou ne devrait souffrir surtout sur le plan de la santé. A travers vos gestes, nous sentons que vous êtes présents, vous appuyez le secteur de la santé. Et nous vous rassurons que ce don sera utilisé à bon escient pour le bien être du personnel de santé et pour le bien-être des communautés » a ajouté Docteur Sérigne Modou Faye, Médecin-chef adjoint au District sanitaire de Kédougou.

En tant que partenaire dans le cadre du développement de Kédougou, la société PMC reste convaincue que le combat contre le coronavirus ne sera gagné que dans l’unité de tous.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn