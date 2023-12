Présidentielle 2024 : Boubacar Camara sillonne le territoire national grâce au «Jataayu Fal Kamah»

Boubacar Camara est résolument déterminé à sillonner l’ensemble du territoire national à la rencontre des sénégalais et la masse rurale en particulier pour partager avec eux ses idéaux pour un Sénégal juste et prospère en 2024. Le leader du Parti de la construction et de la solidarité (Pcs/Jengu Tabax) mène un long périple qui l’a déjà amené dans la Cité du Rail à Thiès, à Fatick, Louga, Gandiol, Saint-Louis, Darou Mousty, Thilogne, Matam, Diourbel et dans la capitale du Mouridisme. Le spécialiste économique et maritime est fortement attendu dans la semaine par les populations de Kaolack, Kaffrine et Dakar.

Alors que l’élection présidentielle de février 2024 approche à grand pas, Boubacar Camara ne laisse aucune place à la distraction. Le soldat du futur reste convaincu que seul un candidat averti, avisé et conscient des aspirations de ses concitoyens peut occuper de manière optimale la fonction de président de la République et répondre de manière efficace aux problèmes de son époque sans compromettre les générations à venir.

Fort de ce constat, le leader du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax a enclenché une longue marche vers le Sénégal des profondeurs. Une tournée nationale dénommée« Jataayu Fal Kamah » qu’il a initiée la semaine dernière dès son retour au bercail à la suite de sa démission de son poste de Directeur général adjoint des douanes du Bénin. Kamâhcompte ainsi parcourir l’ensemble du territoire national à la rencontre des sénégalais et masse rurale en particulier pour partager avec eux ces idéaux et décliner sa feuille de route une fois élu.

Son programme politique en bandoulière, Boubacar Camara a d’abord tâté le sol de la Cité du Rail le lundi 11 décembre oùun accueil chaleureux lui a été réservé par les populations. Cette localité est d’autant plus stratégique pour l’ancien fonctionnaire de l’Etat dans la mesure où il compte délocaliser la capitale administrative du Sénégal dans la région de Thiès.

Le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle a démarré ses activités par des visites auprès des acteurs de la santé, du syndicat des transporteurs, des cheminots et des chefs religieux. Il a aussi visité le village artisanal et s’est longuement entretenu avec les artisans de la localité. Kamâh a décliné son projet pour le développement de ce secteur. Il s’est engagé une fois élu à mettre sur pied une structure dénommée Office sénégalais de l’artisanat (OSA), pour soutenir, capaciteret améliorer les conditions de travail des artisans. Pour y parvenir, le président du Parti de la construction et de la solidarité a promis de mettre en œuvre le programme pour la préservation du patrimoine artisanal spécifiquement libellé dans son document stratégique.

Le cortège de Kamâh s’est aussi rendu dans la cité tricentenaire dans la journée 13 décembre. Une étape importante au cours de laquelle Boubacar Camara n’a pas manqué de relever le retard économique accusé par Saint-Louis malgré les nombreux opportunités et potentiels de la région. A l’en croire, cette collectivité territoriale devrait être un hub pétrolier avec l’exploitation des ressources naturelles dans la partie Nord. A ce titre, il milite pour la construction d’un grand port en eau profonde d’une dimension exceptionnelle. Sans occulter la dimension culturelle de Saint-Louis, le candidat du consensus envisage de donner une portée internationale au festival de Jazz et de développer les autres événements inscrits dans l’agenda culturel de la région.

Toujours dans le nord-est du pays, le spécialiste maritime s’est rendu à Matam le jeudi 14 décembre où il s’est offusqué du fait que cette partie du pays ait complémentent été abandonné sous le magistère du président Macky Sall. Devant une foule immense venue l’accueillir en grande pompe, Boubacar Camara estime que les habitants de Matam sont laissés pour compte par un régime qui n’a pas pu offrir à ses jeunes, femmes et hommes dignes de la région pour subvenir à leurs besoins et ainsi échapper à la pauvreté qui est une réalité dans cette contrée.

Cette étape terminée, le leader du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax a rallié la capitale du Baol où il est revenu sur les composantes de son programme stratégique.

L’opposant s’est appesanti sur l’Économie locale de Diourbel pour animer des concertations riches et participatives avec les acteurs du marché de Diourbel et à la chambre des métiers. Boubacar Camara a rappelé l‘urgence d’asseoir une économie locale forte soutenue par les petites et moyennes entreprises, mais aussi les entrepreneurs de la région. En outre, Kamâh a réaffirmé sa volonté d’accompagner les jeunes en renforçant le système éducatif d’abord et en leur offrant des opportunités de formation professionnelle.

A Fatick, le spécialiste de l’économie a établi un dialogue ouvert et sincère avec les populations sur les maux qui gangrènent le pays. Kamâh a partagé ses idées mais surtout ses inquiétudes pour la société sénégalaise. D’après lui, le pays est confronté au phénomène de la pauvreté dans la mesure où les autorités étatiques n’ont pas pensé à assurer un plan résilient permettant à tout un chacun de pouvoir se frayer un chemin dans le monde des affaires. Une stratégie qui selon lui passe par l’érection d’un système éducatif innovant et adapté à nos réalités sociales, mais aussi par un accompagnement vers le marché de l’emploi.

En exposant ces propositions, Boubacar Camara a affirmé son engagement envers un leadership transparent et inclusif pour le Sénégal.

Suffisant pour le leader du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax d’étaler le volet éducatif de son programme politique qui porte sur une éducation entièrement gratuite jusqu’à 25 ans, financée par un fonds revolving de 8000 milliards tirés principalement des ressources naturelles. A cela s’ajoute, le droit au revenu minimum à partir de 17 ans supporté par le Fonds de solidarité Mbèl et la gratuité de l’éducation jusqu’à 25 ans dans tous les réseaux scolaires y compris les Daaras.

Pour boucler sa tournée nationale, Boubacar Camara devra se rendre à Kaolack et Kaffrine avant de faire cap sur Dakar oùse tiendra le premier congrès ordinaire du Parti de la construction et de la solidarité (Pcs/Jengu Tabax). Prévu le 24 Décembre 2023 au Grand Théâtre, cet événement marquera un tournant décisif du parti dans l’échiquier politique du pays, Car c’est au cours de ce méga congrès que Kamâh sera officiellement investi candidat à l’élection présidentielle de 2024.

BASSIROU SECK SECRETAIRE NATIONAL CHARGE DE LA COMMUNICATION DU PARTI DE LA CONSTRUCTION ET DE LA SOLIDARITE PCS JENGU TABAX