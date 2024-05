Abdoulaye Sow : «Macky m’a dit ce qu’il reprochait à Amadou Ba»

Amadou Ba, le candidat malheureux de Benno bokk yaakaar (Bby), n’a pas reçu le soutien escompté du Président Macky Sall. Certains acteurs et observateurs de la scène politique ont même affirmé que Macky Sall roulait pour le camp de l’opposant d’alors et candidat Bassirou Diomaye Faye. Une affirmation que Abdoulaye Saydou Sow, responsable de la coalition présidentielle et ancien ministre de l’Urba­nisme, du logement et de l’hygiène publique, semble confirmer.

Invité de Maïmouna Ndour Faye de la chaîne privée 7Tv, l’ancien ministre a confirmé ce que beaucoup d’observateurs de la scène politique avaient constaté : Macky Sall voulait changer de candidat. «Le Président n’a jamais dit qu’il lâchait Amadou Ba. Autant pour moi, il me l’a dit une seule fois. Un lundi, il m’a convoqué, m’a dit ce qu’il reprochait à Amadou et qu’il voudrait changer de candidat. Je lui ai dit mon avis, c’est-à-dire qu’il faut continuer avec Amadou, parce que c’est la meilleure solution, même si je m’en remettais à toute décision qu’il prendrait. D’abord parce qu’il a été investi candidat, ce que rien ne pourrait remettre en cause. Il m’a dit : «Je vais consulter les autres et je prendrai la décision mercredi, en Secrétariat exécutif national»», a révélé Abdoulaye Saydou Sow.

Faut-il le rappeler, la réunion du Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la Répu­blique (Apr) a été organisée trois (3) jours après le début de la campagne qui a duré 12 jours. Ce début de campagne était particulier pour Amadou Ba. En effet, les ténors de sa famille politique avaient brillé par leur absence. Il a fallu que Amadou Ba écourte sa campagne, à l’étape de Tivaouane, pour rallier Dakar. Il se serait entretenu avec le Président Macky Sall. Le lendemain, le Sen de l’Apr, dans un communiqué, avait reconnu avoir croisé les bras à la demande de Macky Sall. Le Sen avait, par la suite, pris la décision de soutenir Amadou Ba dont le choix comme candidat n’avait «pas fait l’unanimité au sein du Directoire de l’Apr». C’est à la veille de cette réunion du Sen et au sortir de son tête-à-tête avec Macky Sall que Amadou Ba avait pu disposer des supports de communication que Macky Sall avait payés et stockés à Diamniadio. Amadou Ba, qui devait réunir au-delà de sa famille politique, avait accusé trop de retard pour pouvoir gagner contre le candidat Bassirou Diomaye Faye, en plus de manquer de temps.

Faut-il le rappeler aussi, Amadou Ba n’était pas dans les conditions nécessaires pour prétendre gagner l’élection présidentielle. En effet, devant non seulement assumer l’entièreté du bilan de Macky Sall, le candidat de Bby était entre le marteau et l’enclume. Après le report de la Présidentielle, il devait convaincre ses camarades de la mouvance présidentielle de son innocence sur la supposée tentative de corruption de magistrats du Conseil constitutionnel, accusation formulée contre lui par les députés du Parti démocratique sénégalais (Pds). En même temps, il devait expliquer le bien-fondé du report de la Présidentielle sans froisser l’électorat, qui ne voyait pas l’utilité d’une telle décision.

En plus, c’est avec l’aval de son camp politique que le Pds a entamé des démarches législatives en vue de tirer cette histoire de corruption supposée au clair. En résumé, Amadou Ba n’était pas à sa place. Ses «frères» de parti n’étaient pas acquis à sa cause et l’opposition avait fini de saboter son image. Il était seul contre tous !

Avec Le Quotidien