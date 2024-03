Présidentielle 2024 : Hadjibou Soumaré soutient Amadou Ba

L’ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré, chef du mouvement Démocratie et République, a décidé d’apporter son soutien au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba. La décision a été prise après que ce dernier lui a tendu la main à Thiès.

D’après Fallou Blaise Diouf, coordonnateur des cadres du mouvement Démocratie et République, les deux hommes se sont parlé et se sont entendus. « Hadjibou Soumaré aussi avait une vision pour le Sénégal et après discussion avec Amadou Ba, ils se sont entendus sur certains points » a fait savoir M. Diouf sur Seneweb.

Allant plus loin, le coordonnateur des cadres dumouvement Démocratie et République explique que ce choix est aussi basé sur le profil du candidat de la coalition BBY. Il considère donc « qu’il est est nécessaire de confier le pays à de gens qui ont de l’expérience, des gens qui savent comment fonctionnent un État, mais pas aller dans un populisme. L’homme qui doit diriger le pays durant les cinq prochaines années, il doit être un homme capable de gérer le pays en interne et de le défendre à l’extérieur ».

Si Cheikh Hadjibou Soumaré a eu des bisbilles avec le président Macky Sall dans le passé, ayant même nécessité une garde à vue, ce cadre de son parti estime qu' »Amadou Ba reste Amadou Ba et la Présidentielle est un rendez-vous d’un homme avec son peuple », malgré le fait qu’il soit investi par la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Fallou Blaise Diouf a tout de même précisé que la décision de soutenir le candidat Amadou Ba n’a pas fait l’unanimité. « Certains parmi nous ont rejoint l’autre camp, mais avant de prendre position, on a discuté et recueilli l’avis de gens, mais c’est un choix qui est fait et qui est assumé », a conclu notre interlocuteur.