Présidentielle 2024 : L’ambitieux programme de Déthié Fall

Les cadres du Parti républicain pour le Progrès (PRP) ont clôturé, ce dimanche, leur séminaire de 3 jours avant de rendre, au cours de la cérémonie de clôture, leurs conclusions, autour des grands axes programmatiques, ficelées dans un document de plus de 200 pages, à leur leader, Déthié Fall. « Notre seul et unique ambition est de faire du Sénégal un pays de la ‘’Téranga’’ où il fera bon à vivre et beau à voir », résume d’entrée le polytechnicien derrière le pupitre. Prenant l’engagement solennel et sincère de mettre en exécution les axes de son programme qui, du reste, porte l’aspiration des sénégalais en ce sens qu’il est pensé selon les enjeux du moment. Ainsi, sur le plan de la gouvernance et institution, Déthié Fall veut faire du Sénégal une démocratie modèle dans le respect de la séparation des pouvoirs avec des institutions au seul service de la république. « Je m’engage ainsi à être un chef d’Etat et non un chef de Parti et de m’occuper de la Nation toute entière aussi bien dans les choix que dans les décisions ; d’unir les sénégalais, toute catégorie sociale confondue, de quelque bord politique qu’il soit », promet-il.

Mais l’ancien député, qui ambitionne de rationaliser les institutions, va d’abord supprimer le HCCT (Haut conseil des collectivités territoriales) et le Haut conseil du dialogue social avant de remodeler le Conseil économique social et environnemental (CESE) dans son mode de fonctionnement ainsi que dans le nombre de conseillers et de leur désignation. Ce n’est pas tout puisque Déthié Fall entend engager « la réduction du train de vie de l’Etat » en baissant le nombre de ministres pour le ramener à 25 au maximum, mettre en place une procédure d’appel à candidature pour toute nomination au poste de direction nationale, et opérer un allégement des procédures dans l’administration afin d’avoir une administration beaucoup plus efficiente.

Une fois élu Président, Déthié Fall promet aussi de revoir nos rangs de souveraineté en favorisant l’agriculture, l’éducation, la santé et le numérique. Sur le plan de la justice, l’ambition du PRP est de faire du Sénégal un pays où la justice sera impartiale et équidistante. « Une justice qui sera un véritable contre-pouvoir et dont son action ne sera dictée que par l’éthique et la déontologie », dira son Président. Ainsi, Déthié Fall s’engage « à supprimer le délit d’offense au chef de l’Etat, renforcer les organes de contrôle de la bonne gouvernance afin qu’ils puissent disposer une autonomie de saisir directement la justice sans autorisation de l’exécutif, instaurer un juge des libertés pour limiter les détentions préventives et abusivement utilisées par le procureur ». Mettre en place une haute autorité indépendante et autonome en charge des élections et de la vie des partis politiques, est aussi cher au PRP et Déthié Fall promet de « rendre les Ministres et le Président de la République pénalement responsables de leurs actes dans l’exercice de leurs fonctions ».

Sur le plan de l’économie, l’ambition du PRP est d’inscrire notre gouvernance sous le sceau de l’industrialisation et d’avoir une économie dynamique dans la création des richesses et dont la croissance est portée par les sénégalais d’abord. « D’abord, je m’engage à changer la structure de notre économie afin qu’elle nous permette d’acheter d’ici ce que nous mangeons, buvons et portons, transformer ici ce que nous produisons et cultivons », soutient l’ancien député, qui veut instaurer un système économique qui favorise l’investissement privé dans le processus d’industrialisation, faire la cartographie du secteur informel, la structurer et mettre en place un fonds visant à appuyer toute les structures qui migrent de ce secteur vers le formel, pour les accorder des facilitations fiscales. « Sur le plan de l’agriculture, notre ambition est d’asseoir les leviers de notre véritable souveraineté afin de produire ce que nous mangeons », a ajouté le polytechnicien en promettant d’engager la réforme foncière pour la valorisation des terres agricoles pour agriculteurs et agro-industriels locaux. « L’ambition est d’instaurer une politique incitative, créatrice d’emplois et de revoir le rang du Ministre de l’agriculture dans le protocole gouvernemental, pour régler nos maux liés à la souveraineté alimentaire et au chômage », explique-t-il.

Concernant l’éducation, l’ambition de Déthié Fall « est de redorer le blason de l’école publique sénégalaise afin de retrouver aux établissements publics leurs qualités d’antan ». « Je m’engage à renforcer et améliorer les conditions de travail des enseignants, initier un plan de construction d’infrastructures suffisantes afin d’avoir un effectif d’au maximum 50 élèves par classe, éradiquer totalement les abris provisoires, augmenter les universités et les établissements d’enseignement supérieur, mettre en œuvre un programme de modernisation des Daaras et le renforcements des structures d’enseignements professionnels, réformer les curricula et les programmes en adoptant les contenus avec nos valeurs, aux enjeux du siècle », jure le sieur Fall. En même temps, le polytechnicien entend intégrer l’enseignement de l’informatique à tous les établissements publics dès le primaire, renforcer les écoles d’excellence et l’attractivité des filières scientifiques, techniques et technologiques. Aussi, promet-il de créer une école nationale de la nanotechnologie et de l’intelligence artificielle et de mettre en place un fonds destiné aux ingénieurs pour les financements de leurs projets de startups. Lire la suite en cliquant ICI