Présidentielle : Amadou Ba seul contre tous, est-ce profitable pour la majorité ?

Les relations entre le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba et son mentor ne sont plus au beau fixe. Ce n’est plus un secret pour personne, le candidat de la coalition présidentielle est lâché de toute part surtout par les siens. Certains parlent d’un complot qui est ourdi contre l’ex chef du gouvernement lui-même. De simples suppositions ou des préjugés de la part de certains ou encore une stratégie mise en oeuvre pour gagner encore plus de sympathisants? Dans tous les cas, la délicatesse de la situation que traverse Amadou Ba est telle qu’elle peut avoir un impact négatif sur son électorat et le délais court qui le sépare de la présidentielle ne joue aucunement en sa faveur.

Le manque de soutien à son encontre de la part de ses camarades de parti et en premier le chef de file en dit long sur la la situation. La descente aux enfers a commencé depuis que Macky Sall a porté son choix sur Amadou Ba pour faire de lui le candidat de la majorité. D’abord, plusieurs lieutenants du chef de l’Etat ont tout simplement décidé de démissionner pour déposer leur candidature. Ensuite, des ministres de la République ont fait des sorties pour soutenir mordicus que Macky n’a pas fait le bon choix. Et puis quoi dire lorsque de hauts responsables du parti au pouvoir à plusieurs reprises, s’attaquent ouvertement à leur patron dans le gouvernementsans être rappelés à l’ordre? Et aussi quoi penser lorsque le président Macky Sall le fait remplacer à la primature pour le « libérer »? Et pas seulement, puisque même les ministres qui lui étaient favorables ont sauté dans la nouvelle nomenclature gouvernementale.

Au vu et au su de tout ce qui se passe et se trame, tout laisse croire que Amadou Ba est combattu au sein de son parti qui a pourtant porté son choix sur sa personne.

Aussi, des informations font état du refus de Macky Sall de participer au financement de la campagne de Amadou Ba.

Et la dernière chose qui a surpris plus d’un, c’est le fait que le candidat de la majorité suspende sa campagne à Tivaouane pour aller répondre au patron en urgence. Une rencontre qui, selon certains, n’a pas eu lieu puisqu’en réalité, c’est Amadou Ba même qui avait demandé à rencontrer son patron pour solliciter son soutien.

Même si c’est nié du côté de la mouvance présidentielle, le manque de soutien de la part des hommes, des femmes et même des jeunes du parti du président Sall est visible. Et avec cet affaiblissement subi, les chances pour le candidat Amadou Ba de passer au premier tour sont amoindries. Alors qu’il était très bien placé pour remporter la présidentielle, tout au moins pour aller au second tour.

Du côté de l’Alliance pour la République, nombreux ont fini de démontrer que Amadou Ba n’est pas leur candidat quitte à ce qu’ils perdent. Mais est-ce que la défaite de Amadou Ba serait bénéfique pour tous ces « mackystes » qui ne roulent pas pour lui.

Ce qu’il faut reconnaître, c’est que ce désordre n’a que trop duré et le président de l’Apr doit assumer son choix et arrêter l’hémorragie pendant qu’il est encore temps. Et si vraiment le big boss n’a rien à voir avec ce qui se passe, il est grand temps pour lui de mettre fin à tout cela en sifflant la fin de récréation. Car l’ancien premier ministre peine encore à mobiliser à 10 jours de l’échéance électorale. L’on pourrait ajouter que ce serait suicidaire pour les partisans de Macky Sall de ne pas accompagner Amadou Ba aux urnes le 24 mars prochain.

Aly Saleh