Présidentielle aux Comores : Noo Lank décèle des irrégularités

Sur invitation de Me Said Lariffou, homme politique comorien et ancien candidat à l’élection présidentielle comorienne, le secrétaire général du collectif Noo Lank a pris part ce vendredi à la déclaration de Dakar sur l’élection présidentielle de Comores du Dimanche 14 Janvier passé. Les informations qui ont été mises à notre disposition témoignent d’une fraude manifeste sur les résultats conférant au Président sortant Azali Assoumani, par ailleurs Président en exercice de l’Union Africaine, son 3e mandat.

Il nous a été relayé du nombre important de personnes assassinées par le régime du dictateur Azali Assoumani. Une première dans l’Archipel des Comores. Le peuple ami et frère comorien reste debout et réclame à ce dictateur les clefs du Palais Beit-Salam pour une transition pacifique. Nous ne sommes pas surpris du mutisme de la communauté internationale s’agissant des coups d’état démocratiques mais très prompte à critiquer les soulèvements populaires consistant à rétablir la démocratie et l’état de droit dans les pays africains. Par ma voix, le peuple africain du Sénégal apporte tout son soutien au veillant peuple comorien ! Seule la lutte libère !!!

Seydina Mouhamadou Malal DIALLO