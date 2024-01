Hélène Tine sur Khalifa Sall : « Nous sommes…autour d’un homme de valeur »

« Nous sommes des hommes de valeur autour d’un homme de valeur…« , a déclaré Hélène Tine à l’endroit de Khalifa Sall. L’ancienne députée et présidente du Mouvement pour un Sénégal d’éthique et de travail (MSET) et ses camarades qui se sont retrouvés ce mercredi 17 janvier, ont formalisé leur adhésion au sein de la coalition Khalifa Président.

« Cela ne devrait pas surprendre que nous soyons aujourd’hui à côté du président Khalifa Ababacar Sall, avec qui nous avons eu un long compagnonnage, qui date du CPC. Ce qui n’est donc pas aujourd’hui« , a souligné l’ancienne présidente du Conseil départemental de Thiès.

« Nous sommes confiants et rassurés parce que nous sommes tous des hommes de valeur autour d’un homme de valeur… Le président Khalifa Ababacar Sall, s’il avait accepté de se compromettre, n’aurait pas subi toutes les injustices qu’il a eu à endurer ces dernières années. Nous étions là quand on a pris son poste de maire. Nous étions là quand on a pris son poste de député. Nous étions là quand il a fait presque trois ans d’emprisonnement et nous avons vu que c’était un croyant qui a accepté, un leader qui a des valeurs et qui a mis la République et le Sénégal au-dessus de tout. Nous avons cheminé avec lui dans ce contexte difficile. Donc, s’il voulait éviter cela, c’est là-bas qu’on aurait dit qu’il y a eu compromission« , soutient Hélène Tine repris par Seneweb.

Avant de poursuivre : « C’est pourquoi nous partageons avec lui ces valeurs de constance, de foi, foi en lui, foi en la République, foi au peuple sénégalais et c’est ce qui fait, qu’aujourd’hui, nous sommes ensemble, avec lui, pour, comme le dit son slogan, ‘Mootali yeeneem si Sénégal’. Donc, moi, Hélène Tine, je partage avec lui ce slogan, parce qu’après plus de 20 ans d’engagement politique, nous avons toujours cherché à marcher dans cette voie… Ce qui nous réunit aujourd’hui, ce sont les valeurs, la République, le Sénégal, l’idéal que nous avons en commun. C’est ça qui fait que nous nous retrouvons autour de Khalifa, pour qu’au soir du 25 février nous puissions l’accompagner au Palais de la République et qu’il soit le prochain président du Sénégal« .