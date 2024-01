Le serment de Boubacar Camara…à Sédhiou

Le déclic de Sédhiou

C’est à Sédhiou, sous une clarté obscure, que j’ai finalement compris tout le sens de mon parcours académique et professionnel : la préparation à une mission de serviteur de l’Etat et du peuple sénégalais. Quand le tirage au sort de l’ordre de passage du contrôle du parrainage m’a gratifié de la première position, une voix intérieure s’est libérée et m’a précisé cette mission. « Rends-toi disponible pour les Abandonnés, les Endurants et les Patriotes »

Les Abandonnés font légion dans notre pays. Sédhiou en est une éloquente illustration, une belle région laissée à elle-même, dans l’obscurité et l’insécurité, dans la pauvreté et l’ignorance. D’autres laissés pour compte peuplent le Sénégal : orphelins, sans voix, sans eau, sans électricité, sans emploi, sans soins médicaux, victimes d’injustices, personnes vulnérables, malades et émigrés. Je vous dois le plaisir de vous servir. Les Endurants souffrent dans le silence et la dignité, refusent de tendre la main et supportent l’attente de l’heure inconnue de la délivrance avec une foi en Dieu inébranlable, espérant la corde du puits pour humer l’air du « Xol yi Feex, Xel yi Dal, Poos Yu Fées ».

Je vous dois l’obligation d’être à vos côtés. Les Patriotes, aimant et chérissant le Sénégal par dessus tout, consciemment et sincèrement, au point d’être prêts à donner leur vie pour en défendre les intérêts, en civil ou en uniforme, sont mes jumeaux dans la prière que j’ai faite de voir mes intérêts personnels écrasés par l’intérêt collectif du pays qui a fait de moi ce que je suis fièrement devenu. Je vous dois la gratitude de combattre à vos côtés pour un Sénégal prospère et apaisé.

Aujourd’hui, à Sédhiou, ville témoin et future métropole lumière, je n’ai pas pu résister à la révélation de ce secret de mon engagement politique. Voilà ! Le sermon d’un meeting politique a laissé la place au serment de Kamâh. Sedhiou, lundi 15 janvier 2024.

Boubacar CAMARA Candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024.