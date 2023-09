Présidentielle : Lansana Gagny Sakho met en garde Pastef

Beaucoup rejettent l’idée d’un plan B pour Pastef suite à l’emprisonnement de Ousmane Sonko. Lansana Gagny Sakho lui ne fait pas partie de ce lot. Il appelle ses camarades à plus de stratégie.

La rue ne peut plus être une réponse. Il faut dépasser les réactions émotionnelles. Le combat est dans la réflexion stratégique autour de plans À et B et C, a déclaré d’emblée Lansana Gagny Sakho.

L’ancien directeur de l’Onas de prévenir les dirigeants du Pastef. « Des élections auront bien lieu au Sénégal en février 2024. La folie serait de croire qu’on pourrait empêcher la tenue de ces élections. Il faut être naïfs pour croire à une implosion de BBY l’instinct de survie de ses membres va prendre le dessus sur tout. »

Suite à la désignation de Amadou Bâ comme candidat en 2024, Gagny Sakho de minimiser son impact. « BBY s’est engagé dans la continuité, cette continuité ce sont tous ces jeunes sans perspectives qui disparaissent dans le flot des océans et qui méritent mieux. Il faut en finir démocratiquement avec ce régime », a-t-il terminé dans des propos repris par Dakaractu.