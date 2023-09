Assises des médias : Les six commissions à pied d’oeuvre

Même si on n’en parle pas, les travaux des assises nationales des médias se poursuivent sans bruit. La Coordination des associations de presse (CAP) porte à la connaissance de l’opinion que les six commissions mises en place restent ouvertes à toutes les personnes désireuses de participer à cette réflexion inclusive. L’association est consciente qu’une telle œuvre ne saurait être l’affaire des seuls professionnels des médias.

Il s’agit de la commission Institutionnel-juridique-Réglementaire-Régulation-Autorégulation ; la commission Sécurité du travailleur – respect des conventions – protection sociale ; la commission Contenus, supports, enjeux et outils, numérique et convergence ; la viabilité économique et financement des médias ; la commission Formation et renforcement des capacités et celle de Sécurité et protection des professionnels des médias.

L’association rappelle que plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour participer à la réussite de cette lourde et noble initiative dont l’objectif global est de contribuer à construire des médias forts et indépendants, indispensables dans toute démocratie qui se respecte.