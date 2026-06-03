Affaire ASER–AEE POWER EPC : Le Forum du Justiciable interpelle le Procureur financier

Le Forum du Justiciable, par la voix de son président Babacar Ba, a adressé une lettre ouverte au Procureur financier près du pool judiciaire financier de Dakar. Le document, daté du 3 juin 2026, revient sur le litige contractuel opposant l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) à la société AEE POWER EPC, autour d’un marché estimé à plus de 37 milliards de FCFA.

Selon le Forum, ce projet d’électrification rurale, censé améliorer les conditions de vie de milliers de Sénégalais, est aujourd’hui entaché de suspicions de mauvaise gestion et de blocages financiers. « Les garanties émises, les décaissements effectués et les responsabilités engagées doivent être clarifiés sans délai », souligne Babacar Ba.

Le communiqué rappelle que le Procureur financier s’était déjà exprimé en 2025 sur des dossiers sensibles liés à la reddition des comptes. Pour le Forum du Justiciable, l’affaire ASER–AEE POWER EPC représente une nouvelle occasion de démontrer la transparence et la rigueur judiciaire attendues dans une démocratie.

« Cette affaire ne doit pas devenir un symbole d’opacité, mais au contraire un exemple de transparence », insiste Babacar Ba, qui appelle le parquet financier à agir avec « indépendance et fermeté » afin que la vérité des chiffres et des faits soit portée à la connaissance des citoyens.

Par cette interpellation, le Forum du Justiciable entend replacer la question de la gouvernance et de la reddition des comptes au cœur du débat public, dans un contexte où la gestion des ressources publiques reste une préoccupation majeure de l’opinion nationale.