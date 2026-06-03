Centenaire de Wade : Une leçon d’Etat, de démocratie et d’engagement pour les nouvelles générations (Par Pape Thiam)

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐖𝐚𝐝𝐞 : 𝐔𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐜̧𝐨𝐧 𝐝’𝐄́𝐭𝐚𝐭, 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐞𝐭 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

La célébration du centenaire de la naissance du Président Abdoulaye Wade dépasse largement le cadre d’une simple commémoration. Elle constitue pour la Nation sénégalaise un moment privilégié de réflexion sur l’héritage d’un homme d’État dont le parcours a profondément marqué l’histoire politique contemporaine du Sénégal et contribué à la consolidation de sa démocratie.

Figure centrale de la vie publique nationale pendant plus d’un demi-siècle, Abdoulaye Wade a incarné, avec constance, l’exigence démocratique, la défense du pluralisme politique et la quête de l’alternance par les voies républicaines. Son engagement, construit dans la durée, s’est forgé au prix de nombreux sacrifices, porté par une conviction forte : la souveraineté populaire est le fondement ultime de toute légitimité politique.

Durant plusieurs décennies, dans un contexte de construction progressive du modèle démocratique sénégalais, il a porté le combat pour l’élargissement des libertés publiques, le renforcement des droits politiques et l’ancrage d’un système fondé sur la compétition démocratique. Son parcours traduit une confiance constante dans les institutions républicaines et dans la capacité du peuple sénégalais à choisir librement son destin.

L’alternance démocratique de 2000 demeure, à cet égard, un tournant historique majeur. Elle a consacré non seulement la victoire d’un homme et d’un projet politique, mais surtout la maturité de la démocratie sénégalaise, devenue une référence sur le continent africain. Cette transition pacifique du pouvoir illustre la solidité des institutions et l’enracinement de la culture républicaine.

Au-delà de son action politique, le Président Abdoulaye Wade a également marqué la vie intellectuelle et le débat public. Universitaire et homme de conviction, il considérait la confrontation des idées comme un pilier essentiel de la démocratie. Son engagement s’est toujours accompagné d’une volonté d’élever le débat politique, en privilégiant l’argumentation, la réflexion stratégique et la vision à long terme.

Ses prises de position, souvent audacieuses, ont contribué à nourrir une vie politique où les idées devaient primer sur les passions et où les projets de société prenaient le dessus sur les intérêts immédiats.

A l’heure où les nouvelles générations s’engagent dans la vie publique, son parcours invite à une réflexion profonde sur la nature de l’engagement politique. Il rappelle d’abord que la conquête du pouvoir ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen au service d’une vision nationale et du développement du pays.

Il enseigne également que la crédibilité d’un responsable politique repose sur la constance des convictions, la résilience face aux épreuves et la fidélité aux principes républicains. Les grandes transformations politiques sont souvent le fruit de trajectoires marquées par le courage, la patience stratégique et le sens de l’intérêt général.

Enfin, son héritage met en lumière l’importance de la qualité du débat public. Dans un contexte marqué par l’accélération de l’information et la montée des tensions discursives, son exemple invite à promouvoir une culture politique fondée sur le respect de l’adversaire, la rigueur des arguments et la primauté des idées.

A l’occasion de ce centenaire, la Nation rend hommage à une figure majeure de son histoire politique. Le parcours du Président Abdoulaye Wade constitue un patrimoine démocratique précieux, dont la transmission aux jeunes générations relève d’une responsabilité collective. Il rappelle que les démocraties les plus solides sont celles qui savent préserver leur mémoire, honorer leurs bâtisseurs et transmettre leurs valeurs fondamentales de liberté, de responsabilité et de service de l’État.

Ce centenaire apparaît ainsi à la fois comme un moment de mémoire et comme un appel à l’engagement. Un appel adressé à la jeunesse sénégalaise afin qu’elle puise dans cet héritage les ressources morales, intellectuelles et républicaines nécessaires à la poursuite de la consolidation démocratique et du développement national.

En cette circonstance exceptionnelle, la Nation sénégalaise élève des prières sincères à l’endroit du Président Abdoulaye Wade. Puisse le Tout-Puissant lui accorde une santé robuste, la paix du cœur et la sérénité auprès de sa famille et de ses proches. Qu’Il continue de le protéger, de le combler de ses bienfaits et de lui permettre de demeurer un témoin privilégié des progrès démocratiques et du développement du Sénégal. Que ses années à venir soient empreintes de dignité, de bonheur et de bénédictions. Amen.

Pape THIAM

Ancien membre de

L’Union des Jeunesses Travaillistes Libérales

(UJTL)