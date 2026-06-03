Au lendemain des déclarations d’Ousmane Sonko, le ministre-conseiller à la Présidence de la République, chargé du pôle politique, société civile et syndicats, et membre du Bureau politique national de Pastef, Aldiouma Sow, a pris la plume sur Facebook pour livrer une analyse offensive de la situation politique. Dans un long message, il a réaffirmé son soutien au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye et dénoncé les manœuvres internes qui, selon lui, menacent l’avenir du projet patriotique.

Le responsable politique insiste d’abord sur la constance du président dans sa volonté de promouvoir le dialogue. « Chez lui, le dialogue n’est pas une variable d’ajustement conjoncturelle ou un simple levier tactique ; c’est une valeur politique cardinale, une méthode de gouvernance », écrit-il, rappelant l’appel au dialogue national lancé en mai 2025.

Aldiouma Sow réfute ensuite l’existence de tout « pacte secret » conclu par Bassirou Diomaye Faye durant sa détention au Cap Manuel. Selon lui, le président n’a jamais souscrit à des arrangements politiques ou électoraux, et son action doit être jugée uniquement à l’aune de son programme et de son serment. Il accuse en revanche certains acteurs d’avoir noué des « pactes et complots » dans les coulisses de la prison, visant à détourner le projet de Pastef et à imposer des équilibres électoraux artificiels.

Le ministre-conseiller revient également sur les investitures lors des élections législatives et locales passées, qu’il estime défavorables aux cadres historiques du parti. Il dénonce une stratégie qui aurait privilégié des alliés opportunistes au détriment des militants de la première heure, une dérive qu’il appelle à refuser.

Enfin, Aldiouma Sow exhorte les responsables patriotes à rester fidèles au manifeste de Pastef, « l’appel aux patriotes », en plaçant la République au-dessus des considérations partisanes. « On pourra vous bannir des groupes WhatsApp et Telegram, vous exclure ou vous suspendre des instances nationales du Parti, mais personne ne pourra jamais vous arracher au projet patriotique », assure-t-il, invitant les cadres à marcher « la tête haute ».

Par ce texte, Aldiouma Sow entend réaffirmer la légitimité du président Bassirou Diomaye Faye et mettre en garde contre ce qu’il qualifie de « messianisme destructeur » susceptible de fragiliser le parti et ses institutions.