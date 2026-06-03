Un gouvernement face au rendez-vous de l’histoire ( Par Dr. Mohamed Diallo )

A la suite de la publication de la composition du nouveau gouvernement, et au-delà de toute considération partisane, je tiens à adresser mes vœux sincères de réussite au Président de la République, S.E.M Bassirou Diomaye Faye, son Premier Ministre, M. Al Aminou Lo et aux nouvelles autorités appelées à conduire les destinées de notre nation.

L’histoire nous enseigne que la grandeur d’un État ne se mesure ni à l’intensité des passions politiques ni à la vigueur des oppositions, mais à la capacité de ses dirigeants à préserver l’intérêt général.

Mettons donc de côté nos émotions et regardons l’essentiel : si le Premier ministre M. El Amine Lo réussit dans sa mission, c’est l’ensemble du peuple sénégalais qui en récoltera les fruits.

À l’inverse, si le coût de la vie venait à s’alourdir davantage, si les prix des denrées de première nécessité continuaient leur ascension, ce sont avant tout les « gorgorlous », ces hommes et ces femmes courageux qui se lèvent à l’aube pour gagner dignement leur pain à la sueur de leur front, qui en subiront les conséquences.

Comme le disait Nelson Mandela : « Un bon dirigeant est celui qui place le peuple au centre de son action. » C’est pourquoi j’invite les nouvelles autorités à garder constamment à l’esprit les préoccupations quotidiennes des populations, particulièrement celles des couches les plus vulnérables.

J’adresse également un appel respectueux au Président de la République afin que, lors des futures distinctions honorifiques, il porte son regard sur ces héros silencieux de chaque région: agriculteurs, enseignants, pêcheurs, artisans, marchands ambulants, éleveurs, commerçants, travailleurs de l’ombre qui, par leur engagement quotidien, contribuent à la construction nationale. Nombre d’entre eux mériteraient d’être élevés à l’Ordre national du Mérite, car une nation forte est celle qui sait reconnaître ses bâtisseurs.

L’histoire politique du Sénégal regorge d’exemples de grandeur, de résilience et de pardon.

Qui pourrait oublier Mamadou Dia, artisan majeur de l’indépendance, arrêté à la suite de la crise politique du 17 décembre 1962, condamné à la prison à perpétuité en Mai 1963 et détenu durant plus d’une décennie au centre spécial de Kédougou avant d’être gracié en 1974 puis amnistié en 1976. Malgré cette épreuve, il choisit la voie du pardon et de la réconciliation nationale ?

Qui pourrait également passer sous silence l’attitude du Président Abdoulaye Wade, figure historique de l’opposition sénégalaise, qui accepta à plusieurs reprises de participer aux gouvernements d’union nationale du Président Abdou Diouf, notamment en 1991 puis en 1995, plaçant l’intérêt supérieur de la nation au-dessus des clivages politiques ?

Comme l’affirmait Charles de Gaulle : « La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c’est d’être petit. » Les grandes nations se construisent par la hauteur de vue, le dépassement de soi et la capacité à privilégier l’avenir collectif.

Le Sénégal a toujours su traverser les épreuves grâce à la sagesse de ses fils et de ses filles. Comme le dit un proverbe africain : « Quand les racines d’un arbre sont profondes, il n’a pas à craindre le vent. » Notre démocratie, forgée par des générations d’hommes et de femmes d’exception, constitue l’une de ces racines profondes.

Souvenons-nous de cette pensée de Léopold Sédar Senghor : « La nation est une volonté de vivre ensemble. » Plus que nos appartenances politiques, plus que nos ambitions personnelles, le Sénégal demeure notre bien commun le plus précieux.

Préservons donc la paix, consolidons le dialogue et cultivons l’espérance.

J’invite tous les Sénégalais, quelle que soit leur sensibilité politique, à prier pour la réussite du Premier ministre M. El Amine Lo, de son gouvernement et de toutes les institutions de la République, car leur succès sera celui du Sénégal tout entier.

Que Dieu bénisse le Sénégal et guide ses dirigeants sur le chemin de la justice, de la prospérité et de l’unité nationale.

Avec toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Président de la Coalition Natangué Askan Wi