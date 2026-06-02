CAN U17 Maroc 2026 : Le Sénégal sacré champion

Le football sénégalais continue de briller sur le sol marocain. Après le triomphe de l’équipe nationale A, ce sont les moins de 17 ans qui ont décroché la Coupe d’Afrique des Nations de leur catégorie en venant à bout de la Tanzanie aux tirs au but (4-2), après un score de parité (1-1) au terme du temps réglementaire.

La rencontre avait pourtant mal commencé pour les Lionceaux, surpris dès la 10e minute par une réalisation de Mihambo. Mais en seconde période, l’entrée en jeu d’Ibrahima Dione, surnommé « Vampire », a changé la donne. Remplaçant Cheikh Sy, il a signé l’égalisation à la 64e minute, redonnant espoir à ses coéquipiers.

La décision s’est finalement jouée lors de la séance fatidique. Plus précis et plus sereins, les jeunes Sénégalais ont transformé quatre de leurs tentatives, contre seulement deux réussites pour les Tanzaniens.

Ce succès confirme la montée en puissance du football sénégalais dans les compétitions de jeunes. Après le premier sacre en 2023, les Lionceaux ajoutent une deuxième étoile continentale à leur palmarès en catégorie U17, renforçant l’image d’un pays désormais incontournable sur la scène africaine.