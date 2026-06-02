Ousmane Sonko précise la position de Pastef sur les directions publiques

Après avoir désavoué les ministres de Pastef restés dans le gouvernement d’Al Amine Lo, Ousmane Sonko a clarifié ce mardi la situation des directeurs généraux et responsables d’entreprises publiques nommés sous le régime de l’alternance.

Le leader de Pastef a tenu à différencier les fonctions ministérielles des postes de direction. « Le directeur général est un poste technique. Ce n’est pas la même chose qu’un ministre », a-t-il expliqué, soulignant que les responsables d’administrations et de sociétés nationales ne se trouvent pas dans la même position que les membres du gouvernement ayant choisi de poursuivre leur collaboration avec l’exécutif.

Sonko a indiqué que ceux qui ne souhaitent plus travailler avec le régime actuel sont libres de se retirer, mais dans le respect des procédures. « Ceux qui ne veulent plus travailler avec le régime doivent le faire dans les normes », a-t-il précisé, privilégiant une démarche institutionnelle plutôt qu’un départ précipité.

L’ancien Premier ministre a également ouvert la possibilité pour certains responsables de conserver leurs fonctions tout en demeurant politiquement engagés au sein de Pastef. « Ceux qui estiment pouvoir travailler sans compromettre leur appartenance politique peuvent rester en poste jusqu’à ce que Diomaye les libère », a-t-il ajouté.