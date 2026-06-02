Présidence : Sidy Alpha Ndiaye annonce sa démission

Le professeur Sidy Alpha Ndiaye a annoncé, mardi, sa démission de ses fonctions de ministre-directeur de cabinet adjoint du président de la République et de coordonnateur du Pôle juridique de la présidence, quelques heures après la publication de la composition du nouveau gouvernement.

Dans un message rendu public, l’universitaire justifie sa décision par des considérations politiques et éthiques liées à l’évolution de la participation de son parti, le PASTEF, à l’exercice du pouvoir. « J’ai officiellement présenté, ce mardi 2 juin 2026, ma démission de mes fonctions de ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République et coordonnateur du Pôle juridique de la présidence de la République », a-t-il déclaré.

Membre du MONCAP/PASTEF, Sidy Alpha Ndiaye affirme avoir accepté des responsabilités étatiques dans le but de contribuer à la mise en œuvre des réformes juridiques portées par le projet politique qu’il soutient. Selon lui, « l’idée d’une majorité politique, plébiscitée par le souverain ultime, mais qui ne gouverne pas entièrement contredit (…) l’épure même de la démocratie représentative ».

Dans son texte, il estime que son parti n’est « plus pleinement en responsabilité exécutive », évoquant une présence réduite à « des strapontins individuels » dépourvus, selon lui, d’une véritable dynamique politique collective.

Face à cette situation, l’agrégé des facultés de Droit dit avoir choisi de se retirer au nom de la cohérence avec ses convictions. « La loyauté à mes valeurs intrinsèques commande (…) le choix moral, éthique et politique : celui de démissionner de mon poste », écrit-il, concluant par une citation : « La vertu politique est un renoncement à soi-même. »