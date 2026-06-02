Décès du Pr. Moustapha Kassé : L’hommage de l’APR

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar est en deuil. Le professeur Moustapha Kassé, figure emblématique de la faculté des Sciences économiques, est décédé ce lundi 1er juin 2026.

Dans un communiqué rendu public, le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) a présenté ses condoléances à la famille éplorée, aux communautés universitaires et estudiantines, et « au peuple sénégalais qui a perdu l’un de ses plus brillants esprits ».

Doyen respecté et père de Mamadou Kassé, cadre de l’APR, le Pr. Kassé laisse « un immense vide tant dans le milieu académique qu’intellectuel », écrit le parti dans le communiqué.

Agrégé en sciences économiques parmi les premiers du CAMES, Moustapha Kassé a consacré sa vie à la formation, à la recherche et au rayonnement de l’université africaine.

Au cours de sa carrière, il a occupé de hautes responsabilités notamment président de la Conférence des institutions d’enseignement et de recherche en Afrique (CIEREA), membre fondateur puis président du Conseil d’administration du Programme de troisième cycle interuniversitaire (PTCI).

Moustapha Kassé fut aussi ministre conseiller spécial chargé du NEPAD auprès du président de la République, et président coordonnateur des jurys du concours d’agrégation du CAMES en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.

Le Pr. Kassé fut également « un chercheur prolifique et un intellectuel engagé dont les travaux ont profondément marqué la réflexion économique africaine ».

Reconnu bien au-delà des frontières sénégalaises, il a « marqué de son empreinte des générations d’étudiants et fortement contribué au débat économique national tout au long de sa carrière ».