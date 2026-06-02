Sonko aux ministres dans le gouvernement : «Ils subiront les lois du parti »

Face à la presse, l’ancien Premier ministre a désavoué les responsables de Pastef ayant choisi de rester dans la nouvelle équipe. « Aucun ministre de Pastef ne siège dans ce gouvernement. Ceux qui y sont restés le font en leur nom propre », a-t-il martelé, signant une rupture nette avec ses anciens collaborateurs.

Sonko a averti que les membres du parti ayant conservé leurs fonctions devront rendre des comptes devant les instances de Pastef. « Les ministres qui sont restés subiront les lois du parti », a-t-il prévenu, laissant entrevoir des mesures disciplinaires.

L’ancien chef du gouvernement a également remis en cause la crédibilité politique de l’équipe mise en place par Diomaye Faye. Selon lui, la présentation d’un « gouvernement technocratique » n’est qu’un habillage. « Ce gouvernement n’a aucune base politique », a-t-il estimé, dénonçant l’absence d’ancrage électoral des proches du président. Dans une attaque directe, il a affirmé : « Il ne peut même pas gagner Ndiaganiao. Comment peut-il gouverner un pays sans assise politique ? »

Sonko a aussi raillé les chiffres avancés par le camp présidentiel sur ses soutiens locaux. « Il n’a même pas trois mairies, même s’ils annoncent 300. Le meeting de Mbour en dit long », a-t-il lancé.

En contraste, le leader de Pastef a salué la décision de ceux qui ont quitté leurs fonctions, louant leur « dignité, loyauté et amour de la patrie ». Une manière de distinguer les responsables restés fidèles à la ligne du parti de ceux qui ont choisi de poursuivre l’aventure gouvernementale.